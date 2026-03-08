Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / La tierra se abrió en plena vía de Suba, Bogotá: video del cráter impacta

La tierra se abrió en plena vía de Suba, Bogotá: video del cráter impacta

Inesperado hundimiento sorprendió a conductores y peatones en el norte de Bogotá. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el asfalto comenzó a romperse hasta colapsar por completo.

hueco suba asfalto.jpg
Se abrió la tierra en Suba
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que un enorme cráter apareciera repentinamente en plena vía pública. La situación fue captada por cámaras de seguridad que registraron cómo el pavimento empezó a agrietarse antes de ceder completamente, generando alarma entre quienes transitaban por la zona.

La emergencia ocurrió en la calle 139 con carrera 126A, frente al CAI del barrio La Gaitana. Según los registros del video, en cuestión de segundos comenzaron a aparecer grietas en el asfalto y poco después la estructura de la vía colapsó, dejando un enorme hueco que obligó a los vehículos y motociclistas a desviarse para evitar caer en el hundimiento.

Autoridades investigan qué provocó el hundimiento

Tras el incidente, las autoridades de movilidad acudieron al lugar para atender la emergencia y evitar riesgos para conductores y peatones. La Secretaría de Tránsito implementó desvíos con el apoyo de guías que redirigieron el tráfico hacia la avenida Ciudad de Cali, con el fin de aliviar la congestión generada por el cierre del tramo afectado.

Inicialmente se manejaron varias hipótesis sobre las causas del colapso del pavimento, entre ellas posibles fallas en la infraestructura subterránea o el impacto del paso constante de vehículos pesados en la zona. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la emergencia estaba relacionada con el sistema de alcantarillado.

Debido a esta situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) asumió la intervención técnica para evaluar el daño. Personal especializado se desplazó hasta el sitio para revisar la profundidad del cráter, inspeccionar el estado de las tuberías y determinar si se presentó el colapso de alguna estructura subterránea que haya provocado el hundimiento.

Mientras avanzan las inspecciones, el tramo permanece cerrado y el paso de vehículos seguirá restringido hasta nuevo aviso. Las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió bajo la vía para definir las reparaciones necesarias y evitar que se presenten nuevos hundimientos similares en la ciudad.

