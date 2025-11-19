Hombre atropelló a su novia en Suba luego del partido de Colombia; la mujer falleció

Las autoridades confirmaron el lamentable fallecimiento de una mujer en la localdiad de Suba, noroccidente de Bogotá, luego de que su pareja sentimental la arrollara con su carro en plena vía tras sostener una aparente discusión.

Los hechos se registraron hacia las 10:40 pm. del martes 18 de noviembre en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, donde una joven departía con compañeros con quienes se reunió para ver el partido de la Selección Colombia.

Se trata de una joven identificada como Laura Fabiana León, de 23 años, quien según los reportes, luego de disfrutar del encuentro deportivo, tuvo una discusión con un hombre que sería su novio y quien llegó al lugar en un carro para recogerla.



Sin embargo el novio de Laura al parecer estaría disgustado por lo que una vez la mujer se subió al carro se desató una discusión que fue subiendo de nivel al punto que los gritos alcanzaron a ser percibidos por las personas en el lugar quienes indican que el hombre le estaría reclamando a su novia por no pasar tiempo con él.



Pero la situación no se quedó solo en palabras y los testigos dicen que dentro del carro se desató una agresión física en la que los golpes llamaron la atención de los presentes, pese a que ninguno habría intercedido en la pelea.

Minutos después de la agresión dentro del carro Laura Fabiana decidió bajarse y dirigirse a hablar con una amiga; pero esto habría desatado la ira del novio de la joven quien en un acto desdemedido aceleró su vehículo embistiendo a su pareja sentimental.

Los testigos presumen que se trató de una acción planeada debido a que no fue solo una vez que pasó el carro sobre la víctima sino que el hombre repitió la acción en varias oportunidades ignorando los gritos de las personas que con temor le pedían detenerse.

“La arrolló una, dos y hasta tres veces”, aseguraron personas que vieron los hechos y narraron que el hombre, luego de ocasionar las graves lesiones a la joven giró su carro y se marchó del lugar sin ayudar a socorrerla.

En el intento de escape del agresor una mujer se le atravesó pensando que así evitaría que huyera, pero el hombre también aceleró su vehículo contra ella y terminó arrollándola y logrando evadirse del lugar de los hechos antes de que llegara la policía.

La novia del conductor agresor quedó en el lugar con serias heridas y aunque la comunidad intentó auxiliarla terminó perdiendo la vida antes de ser trasladada a un centro de salud.

Por su parte Policía y Fiscalia avanzan en labores de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y ubicar al responsable para que responda ante la ley por la muerte de su pareja sentimental y las lesiones causadas a la segunda mujer arrollada.

Para dar con el paradero se adelanta una revisión a las cámaras de seguridad del sector y contrastan las declaraciones de los testigos para esclarecer la secuencia de los hechos y posible ruta de escape del conductor.