Ella era Laura Fabiana, mujer que falleció atropellada por su novio en suba

Una joven perdió la vida luego de ser impactada por un automóvil, cuyo conductor, señalado por amigos como su pareja sentimental, se encuentra prófugo de la justicia.

Los hechos se precipitaron pasada la medianoche, cerca de la calle 127 con avenida Suba, en el noroccidente de la capital.

La mujer había estado compartiendo con un grupo de amigos tras el partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia. Según las primeras versiones, el agresor llegó al lugar a recogerla, tras llamarla con la intención de llevarla a casa.



Una vez que la joven abordó el carro, los amigos de la víctima identificaron como un Chevrolet Aveo, una intensa disputa estalló al interior del vehículo.



Testigos citados por el Ojo de la Noche y el Noctámbulo relataron que el conductor, catalogado como el novio de la joven, le recriminó por supuestamente preferir pasar tiempo con sus amigos en lugar de él.

La discusión rápidamente escaló a la agresión física por parte del sujeto, según el relato de un testigo.

¿Quién es la mujer que falleció en accidente cerca de las 127 con avenida Suba?

La Joven fue identificada como Laura Fabiana León, presuntamente de 23 años de edad. Ante la magnitud del altercado y las agresiones, Laura Fabiana León tomó la decisión de bajarse del automóvil.

Algunas versiones apuntan a que buscaba hablar con una de sus amigas que aún se encontraba en la zona.

Fue en este momento de confrontación que el agresor tomó la decisión de emprender la huida.

El grupo de amigos que aún estaba presente intentó intervenir. Testimonios señalan que, cuando la joven estaba fuera del carro, una de sus amigas se paró justo frente al vehículo, tratando de impedir que el conductor se fuera de la escena.

A pesar de la intervención de los presentes, el sujeto no dudó: aceleró el automóvil de manera abrupta, arrollando a Laura Fabiana León.

El impacto fue letal, provocando su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Los vecinos de la zona intentaron auxiliarla, llamando a varias ambulancias, pues la víctima aún presentaba signos vitales, pero la tardanza en la llegada de los vehículos de atención médica fue reportada.

Tras el atropello, el conductor huyó inmediatamente del sector. Esta fuga consolidó la gravedad del incidente, que las autoridades de tránsito asumieron para indagar y esclarecer lo ocurrido.

Los amigos de Laura Fabiana León fueron cruciales, ya que identificaron al sujeto y le proporcionaron a las autoridades datos clave, incluyendo nombres e incluso perfiles de redes sociales.

Las autoridades de tránsito y la policía están actualmente rastreando el vehículo y revisando activamente las cámaras de seguridad del sector de Suba para determinar qué ocurrió y dar con el paradero del hombre señalado.

