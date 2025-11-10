Publicidad

Reconocido actor santandereano pierde la vida en un accidente de tránsito: Hay video

Reconocido actor santandereano pierde la vida en un accidente de tránsito: Hay video

El actor fue reconocido por su notable crecimiento en la pantalla chica y recordado por su participación en varios comerciales.

Jhon Freddy Martínez fallece en accidente de tránsito
Reconocido actor santandereano pierde la vida en un accidente de tránsito
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

La actuación colombiana se viste de luto tras el fallecimiento del reconocido actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en Santander. La noticia fue confirmada por sus familiares por medio de las redes sociales del actor.

Este suceso se presentó en el municipio de Piedecuesta, Santander. Específicamente, el accidente ocurrió en el sector de Los Troncos. Donde según información de varias personas cercanas a Jhon Freddy Martínez, este se encontraba conduciendo una motocicleta Pulsar 200, el pasado 8 de noviembre esto mientras se encontraba rumbo a su casa en Bucaramanga.

Puedes leer: Dos menores con muerte cerebral en accidente en Bogotá; taxista embistió a 11 personas

Por medio de las redes sociales, se viralizó un video que evidenció el complicado choque, de acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, al llegar al semáforo de Los Troncos, el motociclista presuntamente hizo caso omiso a la señal en rojo y colisionó de frente con una camioneta blanca de platón, de placas XWC-202, cuyo conductor no pudo esquivarlo.

Ante esto, Jhon Freddy Martínez fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció debido a las graves lesiones que sufrió en la cabeza.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez?

Jhon Freddy Martínez era un actor y artista santandereano reconocido por su participación en diversas producciones audiovisuales y teatrales. Donde alcanzó a participar en un comercial de la hamburguesería La Gloriosa, realizado con motivo de la primera estrella del Atlético Bucaramanga, y en la serie “La Pequeña Manhattan”

Puedes leer: Niños accidentados por taxista borracho serían desconectados; entraron en coma inducido

Sumado a esto, Jhon Martínez era estudiante del Sena y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. De igual forma, también tuvo participación en varias producciones nacionales como “Ni un paso atrás” del Canal TRO, “Proyecto Final”, “Sala de espera” e “Índigos”.

El actor y artista Andrés Correa, amigo de Jhon Freddy Martínez, compartió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram, expresando el lamento del sector audiovisual y cinematográfico de esta zona por su pérdida.

“Desde el sector audiovisual y cinematográfico de Santander y Bucaramanga, lamentamos la pérdida de nuestro amigo y compañero Jhon Freddy Martín. En estos momentos de dolor nos solidarizamos con su familia y amigos cercanos”, dice el comunicado oficial que se compartió en redes sociales.

“Quedémonos con esa sonrisa que tenía, con esa energía que llenaba cada set y escenario”, expresó uno de sus compañeros de trabajo. De igual forma, en las redes sociales se pronunciaron sobre este caso y expresaron las condolencias a la familia de Jhon Freddy Martínez.

Mira también: Niños arrollados por taxista borracho serían desconectados en 72 horas; tienen muerte cerebral

