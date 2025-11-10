Entre lagrimas, papá de niños atropellados revela dura verdad: “No hay esperanza”

Siguen apareciendo reacciones por el accidente ocurrido en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un taxista atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad. Donde, dos menores de edad, Estefanía y Martín se encuentran entre la vida y la muerte.

Recordemos que el siniestro ocurrió sobre las 7:39 de la noche del sábado 8 de noviembre, cuando el taxista en plena bajada perdió el control, lo que llevó a que arrollara a varios peatones y luego terminará chocando con un establecimiento comercial, dejando a tres menores debajo del vehículo.

Entre las víctimas hay cuatro menores de edad; uno de 4 meses, 7, 12 y 15 años, además de varios adultos entre los 22 y 40 años. Mientras que los niños de 7 y 15 años, Martín y Estefanía presentan trauma craneoencefálico y están en el Hospital La Victoria, mientras que los otros heridos fueron trasladados al hospital Santa Clara.



¿Qué dijo el papá de los menores arrollados por el taxista?

Jorge Arturo, padre de Estefanía y Martín compartió con Noticias Caracol el reporte médico afirmó que en la institución médica los doctores “no nos dieron esperanza de vida de los dos niños porque es muy riesgoso”. Pese a eso, comentó que perdona al taxista, pero fue enfático en su llamado al peso de la ley.

Puedes leer: Motociclistas fallecen en accidente en Bogotá; dicen que conductor del carro iba borracho

“Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”. Finalmente, invitó a tomar conciencia ciudadana sobre los riesgos que hay conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, y explicó que a todos nos puede pasar.

Publicidad

Por otro lado, Heidy Miranda afirmó con voz quebrada que: “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable“. Además, otra prima se encuentra en otro centro asistencial”, mencionando que espera un milagro para poder salir de esta compleja situación.

Publicidad

¿Qué multas tenía el taxista que atropelló a las 11 personas?

El taxista de 56 años registraba dos multas pendientes. Una de ellas impuesta el 23 de mayo de 2025 por exceso de velocidad con un valor de 624.900 pesos y otra del 29 de junio de 2022 por recoger pasajeros en zonas no permitidas por 643.400 pesos, incluyendo intereses, según informó El Tiempo.

Pese a salir ileso, el destino del taxista fue ser remitido a la Fiscalía URI de Molinos, y se encuentra en disposición de las autoridades y ahora deberá responder por el delito de lesiones personas; debido a que el registro de las autoridades mostraron que tenía segundo grado de alcoholemia.

Mira también: Niños arrollados por taxista borracho serían desconectados en 72 horas; tienen muerte cerebral