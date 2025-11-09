Dos menores con muerte cerebral en accidente en Bogotá; taxista embistió a 11 personas

En la noche del 8 de noviembre de 2025, el barrio La Sierra, ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Un taxista fuera de control embistió violentamente a un grupo de once personas, entre los que se incluyen a cuatro menores de edad.

Las autoridades identificaron que el vehículo del taxista con placas VDW626, atropelló a los peatones de forma brutal, además informaron que el responsable es un hombre de 56 años, quien fue detenido en el momento del accidente, y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de cometer el siniestro.

Entre los heridos, se encuentran varios niños impactados, los cuales tenían edades de cuatro meses, siete, doce y quince años. Dos de estos jóvenes sufrieron lesiones gravísimas, incluyendo trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, por lo cual fueron trasladados al hospital de la Victoria para recibir atención médica.



Lamentablemente, las lesiones provocadas por el taxista provocaron que estos jóvenes tengan muerte cerebral.

🚨 Grave accidente en el barrio la sierra, localidad de san Cristóbal, dejó a 11 personas heridas.



🚨 Grave accidente en el barrio la sierra, localidad de san Cristóbal, dejó a 11 personas heridas.

Taxista de 56 años atropello a 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico…

¿Qué se conoce del accidente provocado por el taxista?

Las cámaras de seguridad del sector mostraron el recorrido descontrolado del vehículo quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa al taxi avanzando a gran velocidad y cómo seis personas, incluyendo varios menores, intentaban cruzar la vía cuando fueron atropelladas.

El recorrido del taxista muestra que este perdió el control, se desvió de su trayectoria y culminó su recorrido al chocar contra una vivienda ubicada en la zona peatonal, impactando también motocicletas que estaban estacionadas en el andén.

Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este trágico suceso. La policía continuará monitoreando la situación con el fin de tomar las acciones necesarias y evitar futuros incidentes similares en la zona de San Cristóbal.

¿Qué sanción podría recibir este taxista por manejar con los efectos del alcohol?

El taxista involucrado podría enfrentar una larga pena, según el artículo 109, del Código Penal, que trata de homicidio culposo, se señala que “el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos a seis años”. También, añade que:

“Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados, la pena se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores”.

Además, la ley 1696 de 2013 introdujo un agravante cuando se comete homicidio culposo. Por lo cual, se espera que este taxista enfrente una alta sanción privado de la libertad, además de una alta multa económica.

