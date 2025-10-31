Revelan video del momento exacto en que carro arrolla a motociclistas y les quita vida

Dos motociclistas perdieron la vida y tres personas más resultaron heridas tras un violento accidente ocurrido en la avenida José Celestino Mutis, a la altura de la carrera 98, en la localidad de Engativá. El hecho involucró a un vehículo particular, tres motocicletas y un bus del SITP, generando gran congestión y conmoción entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió hacia las 6:45 de la mañana y obligó a cerrar la vía por más de cuatro horas mientras las autoridades adelantaban el levantamiento y la inspección técnica de los vehículos involucrados.

El carro implicado, un Volkswagen blanco, terminó completamente volcado en el carril contrario tras perder el control.

Los testigos que presenciaron el hecho aseguran que el conductor venía a alta velocidad y que, al parecer, había consumido bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre si fue sometido a una prueba de alcoholemia.

Lo que sí está comprobado es que el hombre huyó minutos después del accidente, aprovechando la confusión para abandonar el lugar mientras los motociclistas yacían en el asfalto.

Las autoridades de tránsito confirmaron que los dos conductores de las motocicletas fallecieron en el lugar, mientras que otras tres personas fueron trasladadas a centros médicos cercanos. El coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, explicó que el automóvil “perdió el control, invadió la calzada contraria e impactó a tres motocicletas y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público”.



Video del momento exacto de accidente en Engativá

En redes sociales comenzó a circular el video del momento exacto en que ocurrió la tragedia. La grabación, captada por una cámara de seguridad, muestra cómo el Volkswagen blanco invade el carril contrario y se estrella con fuerza contra tres motocicletas y un bus del SITP que avanzaba por su carril. En cuestión de segundos, el caos se apodera de la vía.

El bus es empujado varios metros adelante mientras el humo cubre parte del panorama. Los motociclistas quedan tendidos sobre la carretera y las motos completamente destruidas. La grabación también deja ver a varios transeúntes corriendo desesperados hacia la zona del impacto, algunos para intentar auxiliar a las víctimas y otros, con evidente rabia, señalando el carro volcado.

Minutos después, otros videos grabados por testigos muestran al vehículo destrozado en medio de la avenida y al menos tres motocicletas esparcidas alrededor. Los transeúntes, aún en shock, comentan entre ellos que el conductor “iba tomado” y que “se voló en otro carro” antes de que llegaran las autoridades.

El impacto del video ha sido tal que miles de usuarios en redes han pedido justicia y han cuestionado las condiciones de seguridad vial en la ciudad, especialmente durante el puente de Halloween, donde el consumo de alcohol y las celebraciones nocturnas suelen incrementar los accidentes.

Las autoridades reiteraron que continúan en la búsqueda del conductor y que los resultados de las pericias serán presentados ante la Fiscalía para determinar su responsabilidad en esta tragedia que enlutó a dos familias bogotanas y dejó al país con una grabación difícil de olvidar.