Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
IDENTIDAD DE MOTOCICLISTAS FALLECIDOS
15 AÑOS: CASO COLMENARES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Revelan video del momento exacto en que carro arrolla a motociclistas y les quita vida

Revelan video del momento exacto en que carro arrolla a motociclistas y les quita vida

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el conductor del vehículo se lleva todo a su paso, incluyendo a las personas que fallecieron y que se movilizaban en moto.