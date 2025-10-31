Conductor que le quitó la vida a motociclistas en accidente huyó; al parecer iba borracho

Un fuerte accidente de tránsito sacudió la noche bogotana en la localidad de Engativá. Dos motociclistas perdieron la vida tras ser embestidos por un vehículo que, según testigos, era conducido por un hombre que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol.

Lo más indignante es que, pese a los intentos de la comunidad por detenerlo, el conductor logró huir del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El siniestro ocurrió en la calle 63 con carrera 98, en el occidente de la ciudad. De acuerdo con el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el vehículo involucrado transitaba en sentido occidente-oriente cuando perdió el control, invadió el carril contrario y terminó impactando a por lo menos cuatro vehículos, entre ellos dos motocicletas. Los conductores de estas últimas fallecieron de manera inmediata.

En videos compartidos en redes sociales se observa el caos que dejó el choque. El carro, de color blanco, quedó volcado sobre la vía, mientras varias personas corrían tratando de auxiliar a los heridos.

Una mujer que grababa los hechos gritaba desesperada: “¡Van borrachos, no los dejen ir!”, mientras otros intentaban impedir que el responsable y su acompañante escaparan. Sin embargo, ambos aprovecharon la confusión para subirse a otro carro y abandonar el lugar del accidente.

El comandante Silva confirmó que las autoridades adelantan las investigaciones para ubicar al conductor y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También se revisan las cámaras de seguridad del sector para reconstruir con precisión el recorrido del vehículo antes del choque y las circunstancias que rodearon su huida.

Dos muertos deja grave accidente de carros en Engativa

Videos del accidente de motociclistas en Engativá

Las imágenes del siniestro muestran un panorama devastador: motocicletas destruidas, vidrios esparcidos por el asfalto y una fuerte presencia de transeúntes que no salían del asombro. Varios residentes aseguraron que el exceso de velocidad y el presunto estado de embriaguez del conductor fueron determinantes en el trágico desenlace.

El accidente dejó además dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos. Hasta el momento no se ha revelado su estado de salud. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras los agentes de tránsito realizaban el levantamiento de los cuerpos y recopilaban las pruebas necesarias para el informe oficial.

La Secretaría de Movilidad informó que el tráfico en el área tuvo que ser desviado hacia la calle 80 y la avenida Chile, debido al cierre temporal del corredor. Se hizo un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos de sustancias que comprometan la seguridad vial.

Restricciones para motociclistas en Halloween

El hecho se da justo en medio de un fin de semana con restricciones para motociclistas por el puente de Halloween. La Alcaldía de Bogotá mantiene vigente el decreto que prohíbe el parrillero desde el jueves en la noche hasta el lunes 3 de noviembre, además de limitar la circulación de motos en 20 vías principales entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Las autoridades esperan que estas medidas ayuden a reducir la siniestralidad en fechas de alta movilidad.

Mientras tanto, la búsqueda del conductor continúa. La Policía Metropolitana de Bogotá insiste en que cuenta con información clave para ubicarlo y espera que en las próximas horas pueda ser presentado ante las autoridades competentes.