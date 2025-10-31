Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
FALLECIÓ MARÍA JOSÉ ARDILA
LINDA PALMA, DELICADA CONFESIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Conductor que le quitó la vida a motociclistas en accidente huyó; al parecer iba borracho

Conductor que le quitó la vida a motociclistas en accidente huyó; al parecer iba borracho

Un conductor que habría manejado bajo los efectos del alcohol provocó un grave accidente en Engativá, Bogotá, donde murieron dos motociclistas. Huyó antes de que las autoridades lo detuvieran.