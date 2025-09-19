Motociclista murió en intento de robo en plena vía pública: crudo video se volvió viral

Un impactante hecho quedó registrado en la mañana del viernes 12 de septiembre en la Estrada de Itapecerica, cerca de la Terminal João Dias, en la Zona Sur de São Paulo. Un motociclista perdió la vida en plena vía pública luego de intentar robar a conductores que transitaban por la concurrida avenida.

El momento fue grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de comentarios y opiniones divididas.

De acuerdo con la información revelada por la Policía Militar, un uniformado que estaba fuera de servicio fue quien se percató de la situación. El agente notó que el motociclista se acercaba a una conductora con claras intenciones de intimidarla y, en cuestión de segundos, reaccionó disparando contra el hombre. Tras recibir el impacto, el motociclista perdió el control de su vehículo y cayó al suelo, donde murió de inmediato.

Las imágenes fueron captadas desde varios carros que estaban detenidos en la zona. Los videos, difundidos por medios locales como CNN Brasil, muestran el instante exacto en que el disparo detiene al motociclista y este cae sobre el asfalto. Los testigos no tardaron en compartir las grabaciones en redes, donde se multiplicaron las reacciones al suceso.

Mientras algunos internautas apoyaron la acción del uniformado, otros cuestionaron lo ocurrido y expresaron su rechazo. En plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, circularon todo tipo de mensajes: “Al principio del vídeo no entendí nada y al final tampoco”, “Él era un trabajador normal” y “Qué corazón tienen esas personas de quitarle la vida a otro”, fueron algunos de los comentarios más replicados.

El caso quedó bajo investigación y fue remitido al Distrito Policial 92 de São Paulo. Allí se busca esclarecer los detalles exactos del procedimiento, así como establecer el contexto previo al disparo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista fallecido.