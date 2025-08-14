Motoladrón roba celular a mujer, se estrella y le prenden fuego a la moto; quedó en video

Lo que comenzó como un robo fugaz terminó en una escena digna de película, pero con un final nada agradable para el protagonista. En las últimas horas, un hombre que se desplazaba en moto y que había sido grabado arrebatándole el celular a una mujer, terminó estrellado y viendo cómo su vehículo ardía en plena calle.

El primer acto de esta historia ocurrió este 13 de agosto, cuando una pareja se movilizaba en motocicleta por las calles de Bogotá. La mujer, que iba de parrillera, llevaba su celular en la mano. En cuestión de segundos, otra moto se les acercó peligrosamente y, sin frenar, el hombre que iba a bordo extendió el brazo, le arrebató el teléfono y aceleró como si nada. La escena quedó registrada en video y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Pero el guion tuvo un giro inesperado en cuestión de segundos en el sector de Nueva Marcella. El mismo sujeto, según los testigos, intentaba cometer otro robo cuando perdió el control de su moto y terminó estrellándose. La caída no fue lo único que sufrió, pues un grupo de personas que presenció el hecho decidió actuar por su cuenta.

En videos grabados por curiosos se ve cómo varias personas se acercan al motoladrón caído, lo rodean y, sin pensarlo demasiado, prenden fuego a la moto. Las llamas avanzaron rápido, consumiendo el vehículo ante la mirada de transeúntes que no parecían muy interesados en apagar el incendio. El delincuente está en manos de las autoridades.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos celebraban la rápida acción de la ciudadanía, mientras que otros advertían sobre el peligro de que este tipo de reacciones se salgan de control. Lo cierto es que, en cuestión de minutos, este hombre pasó de ejecutar un robo exprés a protagonizar un accidente y perder su moto en medio de un incendio.

