Así fueron las últimas visitas a Miguel Uribe en el hospital; las frases que le decían

En medio del difícil momento que vivió la familia de Miguel Uribe Turbay durante su hospitalización, su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, decidió compartir detalles de las horas más significativas junto a él. Lo hizo en una conversación con la periodista Cristina Estupiñán, tan solo ocho días antes de que el exsenador falleciera.

María Carolina recordó que, pese a la gravedad de su estado, Miguel mantenía la esperanza. “Solo pedía el milagro de que saliera de la clínica de la mano de su hijo Alejandro. Él es mi prioridad y estaba convencida de que así sería”, expresó con firmeza. Ese deseo se convirtió en la motivación principal para resistir los días en la UCI.

Los encuentros de María Carolina con su hermano no eran simples visitas, sino espacios para recordarle lo que significaba para ella y para toda la familia. “Yo le decía que lo quería, que es mi orgullo, que es una persona demasiado importante para la familia y que lo queremos de vuelta”, relató.

Entre las conversaciones, surgían palabras de aliento, recuerdos y gestos que mantenían vivo el vínculo fraternal. Aunque las máquinas y el ambiente clínico eran inevitables, la calidez de sus intercambios lograba suavizar esos instantes.

La música también tuvo un papel importante en esos días. María Carolina contó que una melodía, en particular, siempre le traía a la mente a su hermano: Colgando en tus manos, interpretada por Carlos Baute. No era una elección casual; ambos habían cantado esa canción en varias ocasiones, acompañados por la guitarra de Miguel.

Inocente expresión del hijo de Miguel Uribe

El difícil desenlace que cobró la vida de Miguel Uribe

El 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto de campaña en Bogotá, Miguel Uribe fue víctima de un atentado que lo dejó en estado crítico. Permaneció en cuidados intensivos por más de dos meses hasta su fallecimiento el 11 de agosto del mismo año.

La historia de sus últimos días no solo quedó marcada por el ambiente político y la conmoción nacional, sino también por las escenas familiares que se vivieron en la clínica. Para su hermana, las últimas visitas fueron la oportunidad de expresarle todo lo que sentía y de acompañarlo hasta el final con palabras, recuerdos y música que siempre los unieron.