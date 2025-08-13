La historia de amor entre María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay

En 2011, durante la campaña de Miguel Uribe Turbay al Concejo de Bogotá, la vida de María Claudia Tarazona tomó un giro inesperado. Fue una amiga en común quien los presentó, pensando que podían ayudarse mutuamente en temas de trabajo. Lo que nadie imaginaba era que ese primer encuentro marcaría el inicio de una relación que terminaría convirtiéndose en una familia sólida y muy unida.

En ese entonces, Tarazona no tenía experiencia en política y se dedicaba a otros proyectos. Sin embargo, aceptó colaborar en la campaña de Uribe, apoyando en la organización y contacto con comunidades. Entre reuniones, recorridos y largas jornadas de trabajo, la cercanía creció de forma natural. Las conversaciones iban más allá de la política, encontrando afinidades en su forma de ver la vida, en los valores y en la manera de afrontar retos.

El vínculo se fortaleció con el tiempo. Para 2015 ya eran pareja formal, y un año después, en mayo de 2016, decidieron dar el paso al matrimonio. No fue una boda cualquiera: más que unir a dos personas, significó la integración de una familia. Miguel acogió a las tres hijas que María Claudia tenía de su matrimonio anterior como si fueran propias, y más adelante nació Alejandro, el hijo de ambos.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, revela estado de salud del senador /Fotos: Instagram @maclaudiat

¿Quién es el exesposo de María Claudia Tarazona?

Antes de conocer a Miguel Uribe Turbay, María Claudia estuvo casada y tuvo tres hijas de esa relación. Sin embargo, la identidad de su primer esposo, así como las razones de la separación, han permanecido en total reserva. Tarazona ha preferido mantener esa parte de su vida en privado, evitando exponer detalles que puedan afectar la tranquilidad de sus hijas o la intimidad de su familia.

Su discreción en este aspecto contrasta con la exposición pública que tuvo al lado de Miguel, especialmente durante las campañas políticas y eventos sociales en los que participaban como pareja. Aun así, siempre ha sabido marcar límites claros entre lo personal y lo que se comparte ante los medios.

María Claudia Tarazona habló en entrevista sobre la evolución médica de Miguel Uribe /Fotos: captura de pantalla YouTube Los Informantes

La tragedia que los separó

El 7 de junio de 2025, un atentado en el barrio Modelia, Bogotá, dejó gravemente herido a Miguel Uribe Turbay mientras participaba en un acto político. Recibió varios impactos de bala y fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció más de dos meses en estado crítico.

El 11 de agosto de 2025, la noticia de su fallecimiento sacudió al país. María Claudia, junto a sus hijos, enfrentó el dolor de despedir al hombre que había sido su compañero y el padre de su hijo menor, así como una figura paterna para sus tres hijas.