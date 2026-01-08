Publicidad

Farándula

Este es el ritual que Carolina Cruz usa para bloquear las malas energías

La presentadora contó el sencillo gesto que usa cuando siente que llegan comentarios o vibras negativas a su vida diaria y explicó qué significa para ella repetir una palabra clave.

Carolina Cruz, presentadora colombiana
Carolina Cruz comparte su truco para alejar malas energías
Foto: Instagram de Carolina Cruz
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

La presentadora colombiana Carolina Cruz, conocida por su trabajo en programas como Día a Día y La vuelta en 80 risas, habló recientemente sobre un método personal que utiliza para alejar las malas energías, especialmente aquellas que recibe a través de redes sociales.

Cruz dijo que muchas veces las personas cargan con pensamientos negativos o se dejan afectar por lo que otros dicen o piensan de ellas. Para manejar esas situaciones, la presentadora detalló un gesto que suele hacer como forma de “limpiar” ese tipo de sensaciones.

Puedes leer: Carolina Cruz comparte emotivo reencuentro de sus hijos con su abuelo en Navidad

El método de Carolina Cruz para alejar las malas energías

Sobre su método, Carolina explicó que no se trata de un ritual complicado ni de una práctica misteriosa, sino de un gesto simbólico que la ayuda a tomar control de su estado de ánimo cuando se siente muy cargada, Según contó:

“Hay personas que viven como si tuvieran una nube negra encima todo el tiempo, siempre teniendo pensamientos negativos”, afirmó la presentadora.

El truco de Carolina consiste en hacer un movimiento con la mano de un lado a otro y pronunciar la palabra “cancelado”, que para ella significa dejar atrás cualquier energía negativa que pueda afectar su bienestar emocional y su entorno.

Ella mencionó que ese sencillo gesto funciona como un recordatorio personal de fuerza y permite establecer límites frente a lo negativo.

Carolina también ligó este hábito con su experiencia en redes sociales, donde recibe críticas y comentarios desfavorables en diversas ocasiones. Según ella, su frase repetida la ayuda a “protegerse” de esos mensajes dañinos y a mantenerse enfocada en lo positivo que tiene en su vida diaria.

La presentadora repite esta palabra varias veces durante su participación en La vuelta en 80 risas y la misma se ha convertido en parte de su forma de interactuar en el programa, incluso al punto de que otros conductores la imitan en tono humorístico.

Puedes leer: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos por su hijo

Aunque esta práctica de Cruz llama la atención de seguidores y genera comentarios en redes sociales, la presentadora la usa como una herramienta personal para mantener su equilibrio emocional y evitar que los comentarios negativos o las malas vibras que le mandan algunas personas por redes sociales puedan influir en su día a día.

