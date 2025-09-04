En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
COLOMBIA VS. BOLIVIA
EPA COLOMBIA EN LÍOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carolina Cruz rompe el silencio sobre doloroso vínculo con su padre; pocos sabían

Carolina Cruz rompe el silencio sobre doloroso vínculo con su padre; pocos sabían

Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores al compartir, por primera vez, una reflexión muy personal sobre un tema familiar que ha marcado su vida. La presentadora mostró su lado más humano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad