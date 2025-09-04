Carolina Cruz rompe el silencio sobre doloroso vínculo con su padre; pocos sabían

En un episodio reciente de su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la reconocida presentadora Carolina Cruz se animó a tocar un tema que rara vez aborda públicamente: la compleja relación con su padre.

Acostumbrada a mantener en privado ciertos aspectos de su vida, esta vez decidió dejar de lado la discreción para compartir una parte muy sensible de su historia familiar. Durante la conversación, Cruz expresó con honestidad los desafíos emocionales que ha enfrentado al intentar mantener una cercanía con su progenitor.

A pesar de sus múltiples esfuerzos por tenerlo presente en su vida, la realidad ha sido distinta: su padre vive en otra ciudad, en compañía de la mujer que ha estado a su lado por más de dos décadas, con quien ha formado un hogar y una rutina lejos de ella.



“No es que yo no quiera que esté conmigo. He hecho todo lo que ha estado en mis manos para acercarlo, pero él eligió un camino, una vida en otra ciudad, y yo respeto eso”, confesó la presentadora. También destacó que comprende y valora la paz que le brinda a su padre su entorno actual, conformado por su pareja, hijastras y nietos.

Conmovida, la vallecaucana relató cómo, pese a su deseo de compartir más momentos con él, ha tenido que aceptar que hay vínculos que no siempre pueden fortalecerse como uno quisiera.

“Mi familia sabe cuánto lo intenté, cuántas veces luché por tenerlo cerca. Pero aprendí que el presente es lo que cuenta, y que debemos abrazar a quienes amamos mientras podamos”, expresó con profunda emoción.

Sus palabras, cargadas de nostalgia y sinceridad, tocaron a muchos de sus seguidores, quienes valoraron su valentía al abrir su corazón. Más allá de su figura pública y su exitosa carrera televisiva, Carolina Cruz mostró el rostro de una mujer que también lidia con emociones complejas y realidades familiares que no siempre tienen finales felices.

Esta revelación no solo dejó ver el lado más humano de la presentadora, sino que también sirvió como recordatorio sobre la importancia de la empatía, el respeto por las decisiones de los demás y la urgencia de valorar el tiempo con nuestros seres queridos mientras aún lo tenemos.

