Linda Palma se aleja de Noticias Caracol: esta es la verdadera razón de su ausencia

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas y admiradas de la televisión colombiana. Durante casi diez años ha sido el rostro de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, gracias a su carisma y cercanía con el público.

Antes de consolidarse en este espacio, también se desempeñó en proyectos como Gol Caracol y Día a Día, donde se destacó como corresponsal de variedades en su natal Barranquilla.

En los últimos días, su ausencia en la pantalla no pasó inadvertida. Los televidentes y seguidores llenaron las redes sociales con mensajes como: “Haces falta”, “¿Por qué no estás en el noticiero?” y “Te extrañamos mucho”.



Ante tantas dudas, Linda decidió compartir lo que ocurre: no se trata de un problema laboral, sino de unas merecidas vacaciones fuera del país.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,7 millones de seguidores, la presentadora publicó fotos y videos disfrutando de la isla de Curazao.

En las imágenes se le ve relajada, sonriente y acompañada de su esposo, Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto, así como de varios amigos cercanos. “La mejor manera de estrenar pasaporte: días inolvidables, mar, buena música y gente maravillosa”, escribió en una de sus publicaciones.

Además de recorrer las playas de aguas cristalinas y calles coloridas de la isla, Linda asistió al Curacao North Sea Jazz Festival, un evento que reúne a artistas internacionales, donde disfrutó de presentaciones en vivo, entre ellas la de Ricky Martin, algo que compartió en sus historias.

Por ahora, no ha confirmado la fecha exacta de su regreso a Show Caracol, pero todo indica que está aprovechando al máximo este descanso. Sus seguidores continúan enviándole mensajes de cariño como: “Merecido descanso”, “Linda por fuera y por dentro” y “Nos encanta verte feliz”.

Más allá de su carrera, la presentadora también es admirada por su fortaleza personal. Desde los 15 años enfrenta la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y puede comprometer funciones como la visión, el equilibrio y la movilidad.

En entrevistas, ha confesado que en el pasado llegó a perder la capacidad de caminar durante varios días, una experiencia que la marcó profundamente. Sin embargo, ha demostrado que con disciplina, tratamiento y actitud positiva es posible sobrellevar esta condición.

Hoy, Linda Palma es sinónimo de resiliencia y alegría. Su historia inspira a quienes atraviesan momentos difíciles, recordándoles que siempre hay espacio para sonreír, viajar y cumplir sueños, incluso frente a los desafíos más grandes.

