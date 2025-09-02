Sebastián Caicedo dio detalles de por qué se alejó de la actuación: "No busco fama"

Sebastián Caicedo, reconocido actor colombiano, es tendencia en las últimas semanas por compartir con sus seguidores los cambios que está viviendo. A sus 43 años, atraviesa una etapa distinta en la que cada decisión es tomada con calma, ya que se encuentra en un proceso de crecimiento espiritual, con una vida orientada hacia Dios.

El actor explicó que, tras pasar por una fuerte crisis personal a la que describe como “un desierto difícil”, decidió replantearse su manera de vivir. Ese proceso lo llevó a fortalecer su fe, adoptar nuevas prioridades y dejar atrás muchas cosas que antes consideraba fundamentales.

Hace aproximadamente ocho meses contrajo matrimonio con la empresaria Juliana Diez, quien también comparte sus creencias. Juntos se han enfocado en desarrollar negocios y construir nuevas marcas, lo que les permite depender exclusivamente de la actuación para sostenerse económicamente.



Gracias a ello, Caicedo se siente libre para rechazar propuestas que no estén alineadas con su propósito actual. En diálogo con la revista Vea, Sebastián reveló que recibió ofertas para participar en telenovelas tanto en Colombia como en México y Estados Unidos, pero prefirió decir que no.

“No me importa el pago, hoy no busco fama ni dinero, busco vivir con propósito”, afirmó. Si bien no descarta volver a la pantalla en el futuro, dejó claro que no está interesado en realities ni en personajes que no coincidan con su visión.

Sebastián Caicedo estará en Feria Internacional de Cine Cristiano en Bogotá

Caicedo será embajador de la sexta edición del Festival Internacional de Cine Cristiano en Bogotá (FICCBOG), un rol que considera una respuesta a sus oraciones. “En 25 años de carrera he actuado en cine, series y novelas en distintos países, pero hace tres años, cuando conocí a Jesús, le pedí seguir trabajando, pero con un sentido diferente: que fuera para Él”, explicó.

Para Sebastián, este nuevo camino no es fácil, pero lo asume con paciencia. “Antes tenía ansiedad por conseguir un personaje; ahora confío en los tiempos de Dios”, expresó. Además, resaltó que gracias a los proyectos que adelanta con su esposa, puede enfocarse en su propósito sin depender de la actuación.

Por ahora, su prioridad es fortalecer su matrimonio, consolidar sus empresas y servir desde sus talentos en el ámbito cristiano. Aunque no cierra las puertas a volver a actuar, asegura que este no es el momento.

