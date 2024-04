Sebastián Caicedo rompe el silencio sobre Carmen Villalobos: "Estaba muy perdido"

La relación entre los actores colombianos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue una de las más admiradas en la farándula colombiana debido al gran amor que los talentosos y jóvenes artistas se mostraron durante 13 años.

Sin embargo, dicho idilio llegó a su fin en 2022 cuando anunciaron su separación por mutuo acuerdo y causando conmoción en la opinión pública que no dejó de especular si había motivos de infidelidad en la ruptura amorosa.

Pues para seguidores de esta pareja y medios de entretenimiento no era del todo creíble que 13 años de matrimonio se acabaran sin alguna razón de peso; es por esto que durante varios meses se especuló sobre varias supuestas razones, en medio del silencio de los actores.

Y en medio de la presión mediática tanto Sebastián como Carmen hablaron públicamente de su vida privada aclarando que no hubo terceros en la relación y que su decisión no giró en torno a infidelidades.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Foto: Carmen Villalobos / Instagram

Sebastián Caicedo en depresión tras separarse de Carmen Villalobos

Aunque no hubo mayores detalles durante dos años, Sebastián Caicedo decidió abrir su corazón recientemente y revelar detalles de la ruptura amorosa con la actriz.

Fue en diálogo con el programa 'Se dice de mi', de Caracol Televisión, que el actor contó lo que ocurrió con su matrimonio y todo lo que vivió al tener que enfrentar esta situación públicamente.

En medio de la entrevista el actor reveló que su separación de Carmen Villalobos lo sumió en una fuerte depresión, en la que sentía que se le "había acabado el mundo" y que además se encontraba perdido y sin salida.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo y mi vida, porque esa era mi vida tanto profesional como persona... Yo no sabía de qué agarrarme, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”, expresó.

¿Qué siente Sebastián Caicedo por Cármen Villalobos?

Además dijo que pese al tiempo y su nueva relación amorosa, aún siente un gran aprecio hacia su exesposa de quien "no hay nada malo que decir".

Las FASCINANTES fotos de la luna de miel de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo La Kalle - Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo - Foto referencia Instagram

En un detalle mucho más privado, Sebastián Caicedo confesó que en medio de la depresión tras su divorcio sintió que "toqué fondo" y que hasta contempló la lamentable idea de "pensar en atentar contra mi vida".

“Esa oscuridad me llevó a pensar en atentar contra mi vida. Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo. Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar después de haber sido ese referente en Colombia", dijo el actor visiblemente conmovido.

Agregó que en medio de su decisión por acabar su matrimonio "no sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre buscan 'debajo de las piedras la razón'. Siempre habrá un aprecio mutuo y de ella no tengo nada malo que decir”.

