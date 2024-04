Paola Jara se muestra viejita en redes y deja sin palabras a sus críticos

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más admiradas en Colombia por su particular tono de voz, además de la belleza que irradia tanto en tarima como en su vida diaria donde no pasa desapercibida por sus llamativos trajes y porte femenino.

Pues desde hace varios años la artista comenzó una carrera musical en la que ha logrado escalar y posicionarse como una de las más escuchadas no solo en su país natal sino además en el exterior.

La intérprete de canciones como 'Salud por él', "Mala mujer', entre otras es además admirada por el gran carisma que refleja ante su público, seguidores y comunidad en general; pues Paola Jara se muestra serena, respetuosa y además muy tierna a la hora de expresarse.

Sin embargo, en varias oportunidades ha tenido que enfrentar ataques por parte de internautas que la señalan de "destruir un hogar", "cocinar mal", "cuerpo plástico", y ahora hasta por su edad está siendo objeto de comentarios destructivos.

Paola Jara / FOTO: Instagram Paola Jara

Publicidad

Y aunque Paola Jara suele mantenerse al margen de las situaciones y evita responder para no alimentar las polémicas, en esta oportunidad decidió romper el silencio y salirle al paso a sus críticos.

Paola Jara se muestra sin maquillaje

Publicidad

En medio de las recientes críticas sobre su físico y su edad la artista de música popular respondió a los usuarios mostrándose sin maquillaje y recalcando que no se avergüenza ni de su físico ni de su edad.

Paola Jara, cantante de música popular / FOTO: Instagram Paola Jara

“Una historia sin filtros ni maquillaje, ya ni rubor tengo. Pa’ que ustedes me vean así de viejita como me están viendo últimamente", escribió la cantante en su historia de Instagram en la que se mostró al natural.

Además lanzó un vainazo a las personas que señalan que ya se le nota que tiene 40 años, pidiéndoles el secreto para que a esas personas no se les note el paso de los años: "Se le notan los 40, que ya está en la cuarta década, que perdí la gracia porque envejecí. Dios mío, yo quisiera saber cuáles son los que vana durar jóvenes eternos, no les va a salir arrugas, el que tenga ese secreto que me lo diga. Y saben qué, más allá de eso, los invito para que si vamos a comentar en las redes de los demás o si vamos a hacer comentarios, tratemos de ser más prudentes”.

Puedes ver: Cárcel a papás que le hagan conejo a la cuota alimentaria de sus hijos