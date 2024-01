Paola Jara conmueve a sus fans al revelar el significado de la canción "De lejitos" de Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe , la pareja musical que ha conquistado corazones tanto en el escenario como en la vida cotidiana, han reafirmado su amor y apoyo mutuo desde su matrimonio. Más allá de ser una exitosa pareja, estos artistas se destacan como amigos, colegas y empresarios, colaborando estrechamente en sus carreras musicales desde que empezaron con el sueño común de convertirse en cantantes de música popular y regional.

Con éxitos musicales como 'Murió el amor', 'Mala mujer' y 'No me preguntes', Paola Jara no solo brinda su talento en el escenario, sino que también respalda a su esposo en giras y lanzamientos. Recientemente, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al revelar el significado especial que tiene para ella la canción 'De lejitos', presente en el nuevo álbum de Jessi Uribe.

La melancolía y la tristeza se apoderan de Paola al escuchar esta canción, ya que la interpreta como un conmovedor tributo a su querido perro pomerania, Coffe, que falleció en octubre de 2022. La cantante confesó que las lágrimas brotan al sentir que Jessi Uribe se inspiró en la despedida de su preciada mascota para componer la emotiva canción.

"Esa canción para mí es muy especial. De hecho, me dan ganas de llorar porque me recuerda muchísimo a mi 'Coffee'", expresó Paola Jara mientras se le entrecortaba la voz.

Publicidad

En una publicación en sus historias de Instagram, Paola compartió una serie de fotografías recordando a Coffe, expresando: "Te amaré por siempre, mi chiqui. Te extraño todos los días de mi vida". Esta revelación destaca no solo la sensibilidad artística de Jessi Uribe, sino también el profundo lazo que une a esta pareja, evidenciando que el amor por los seres queridos, incluso los peludos, trasciende el tiempo.

La conexión entre la música y las emociones personales ha tocado el corazón de los seguidores de Paola Jara, generando un torrente de mensajes de apoyo y cariño. La canción "De lejitos" se convierte así en un testimonio de amor perdurable y un recordatorio conmovedor de lo que Coffe significó en la vida de Paola Jara.

Peter Manjarrés: la historia detrás de la canción 'La sinceridad'