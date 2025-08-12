En vivo
Prográmese: Taylor Swift anunció su nuevo álbum en el podcast de su novio

Prográmese: Taylor Swift anunció su nuevo álbum en el podcast de su novio

La artista Taylor Swift mostró un clip teaser de su próximo álbum, el cual no tiene fecha de lanzamiento, esto durante el anunció del podcast de Travis Kelce, el cual comparte con su hermano Jason.

