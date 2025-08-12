Prográmese: Taylor Swift anunció su nuevo álbum en el podcast de su novio

Taylor Swift anunció su nuevo álbum, el cual se titulará "The Life of a Showgirl". Aún no se ha anunciado su fecha de lanzamiento. Sin embargo, se conoció que ya tendrá pre-preventa, esto gracias a las publicaciones realizadas en su sitio web después de la medianoche de este martes.

La estrella del Pop aparecerá en el podcast de su novio, Travis Kelce y su hermano Jason donde dieron una pista a sus fans el lunes por la mañana, donde anunciaron el retorno de su programa después de una pausa con un invitado “Muy” especial.

Recordemos que la aparición de Swift en "New Heights" será la primera vez que la estrella del pop conceda una entrevista, esto desde que fue nombrada Persona del Año por TIME en 2023, época donde comenzaban a surgir los rumores de su relación con Travis.

¿Cómo fue el anunció de Taylor Swift de su nuevo álbum?

“Quería mostrarles algo”, comentó la artista en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa, donde también recalca que este es su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

A su vez su tienda en línea publicó diferentes imágenes difuminadas un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, sin embargo, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”, revelando que el álbum será enviado antes del 13 de octubre, así mismo, este es el sucesor de The Tortured Poets Department, que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el día de su lanzamiento.

Para aquellos que estén interesados el episodio de "New Heights" con Taylor Swift se lanzará el miércoles a las 7 p. m. hora del Este de Estados Unidos, donde también se verán detalles de la relación de la artista pop y el jugador de la National Football League (NFL).

