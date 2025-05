American Music Awards 2025: Billie Eilish arrasó y esta es la lista completa de ganadores

La noche del 26 de mayo en los American Music Awards 2025 fue toda una locura, y quien se robó el show de principio a fin fue Billie Eilish, que se fue a casa con siete premios bajo el brazo. La gala, que se transmitió por CBS y tuvo a Jennifer Lopez como anfitriona, dejó momentos para recordar, aplausos para celebridades que sorprendieron con sus presentaciones, y más de una victoria inesperada.

🎤 Artista del Año

Sin rodeos: Billie Eilish se llevó el título más importante de la noche, superando a gigantes como Taylor Swift y Kendrick Lamar.

🌟 Nuevo Artista del Año

Aquí la sorpresa la dio Gracie Abrams, quien venció a nombres como Benson Boone y Teddy Swims, consolidándose como una de las revelaciones más fuertes del momento.

💿 Álbum del Año

Otra para Billie: su disco Hit Me Hard and Soft fue coronado como el mejor del 2025, llevándose una nueva categoría que debutó este año.

🎶 Canción del Año

No podía faltar su sencillo Birds of a Feather, que se quedó con este premio. Nadie se lo discutió.

Publicidad

🤝 Colaboración del Año

La combinación explosiva de Lady Gaga & Bruno Mars con Die With a Smile fue la más aplaudida. Se llevaron el premio juntos, pero además, cada uno triunfó en otras categorías individuales.

📱 Canción Social del Año

La más comentada en redes fue Anxiety de Doechii, quien venció a favoritos virales como Chappell Roan y Tommy Richman.

Publicidad

🎫 Artista de Gira Favorito

Sí, otra más para Billie Eilish, quien tuvo una de las giras más exitosas y vendidas del año.

🎬 Video Musical Favorito

Una vez más, el dúo Gaga-Mars dominó con Die With A Smile. Un trabajo visual que dejó a todos hablando durante semanas.

🎧 Artistas Pop Favoritos

Masculino: El ganador fue Bruno Mars, por encima de nombres como The Weeknd y Teddy Swims.

Femenina: ¿Hace falta decirlo? Billie Eilish también arrasó aquí.

🎼 Álbum y Canción Pop Favorita

Dos más para Billie: Hit Me Hard and Soft y Birds of a Feather se quedaron con estos premios también. Imparable.

🤠 Artistas Country Favoritos

Masculino: Sorprendió Post Malone, llevándose este galardón.

Femenina: Beyoncé brilló en esta categoría inesperada.

Dúo o Grupo: El premio fue para Dan + Shay.

🎸 Canción Country Favorita

La colaboración de Post Malone y Morgan Wallen con I Had Some Help fue la más sonada y premiada.

🎤 Artistas de Hip-Hop Favoritos

Masculino: Eminem se impuso y también ganó el premio al mejor álbum de hip-hop con The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Femenina: Megan Thee Stallion fue la vencedora en su categoría.

🎶 Canción de Hip-Hop Favorita

Kendrick Lamar se llevó este premio con su poderoso tema Not Like Us.

🎷 Artistas de R&B Favoritos

Masculino: El ganador fue The Weeknd.

Femenina: SZA se alzó con el premio y también ganó por su canción Saturn.

🎧 Álbum de R&B Favorito

The Weeknd volvió a brillar con Hurry Up Tomorrow.

Publicidad

🎵 Música Latina

Artista masculino: Bad Bunny, como era de esperarse.

Artista femenina: La favorita fue Becky G.

Grupo o dúo: Julión Álvarez y su Norteño Banda se quedaron con el reconocimiento.

Álbum favorito: Otro más para Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos.

Canción favorita: Shakira arrasó con Soltera.

🎸 Rock y Electrónica

Artista de Rock: Twenty One Pilots.

Álbum de Rock: También se lo llevaron ellos con Clancy.

Canción de Rock: El clásico eterno Linkin Park ganó con The Emptiness Machine.

Artista Dance/Electrónico: Lady Gaga también se coronó en este campo.

La edición 2025 de los American Music Awards nos dejó claro que Billie Eilish está en su mejor momento. Y aunque hubo otras estrellas que brillaron, nadie pudo igualar la racha de premios que se llevó esa noche. Un evento cargado de emoción, talento y, como siempre, mucha música para todos los gustos.