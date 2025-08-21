Estos son los beneficios que Epa Colombia tendrá en la Guarnición Militar, ¿excesos?

El reciente traslado de Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, de la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros en el Parque Nacional de Bogotá, marca un cambio significativo en las condiciones de su reclusión.

Aunque su abogado, Francisco Bernate, enfatizó en una entrevista para El Klub de La Kalle, que "no es un spa" y que Epa Colombia sigue sujeta a un régimen carcelario, las nuevas condiciones son "un poco diferentes", "más tranquilas y un poco mejores".

Estos cambios buscan abordar las "situaciones muy delicadas" que afectaban su tranquilidad, salud física y bienestar emocional en su anterior ubicación.



Uno de los beneficios más evidentes en la nueva guarnición militar es la calidad de la alimentación. En la cárcel El Buen Pastor, la situación alimentaria era "bastante precaria", una realidad que la misma Epa Colombia había denunciado en un video.

Ahora, el acceso a la alimentación es "mejor", lo que representa un avance crucial para su bienestar físico.

Epa Colombia, creadora de contenido colombiana Foto: Redes sociales

Publicidad

¿Epa Colombia podrá ver a su hija en la Guarnición Militar?

Otro aspecto central de la mejora son las condiciones de visita familiar. En El Buen Pastor, Epa Colombia veía a su hija "esporádicamente los días miércoles", en condiciones que, según el abogado, eran difíciles de imaginar.

Las visitas familiares completas eran aún más restringidas, permitiéndose solo "uno cada tres semanas", alternando entre hombres y mujeres.

Publicidad

"En la Estación de Carabineros, Epa Colombia podrá ver a su hija más seguido y a su núcleo familiar en pleno con mayor frecuencia", expresó el abogado. Esto es vital para su bienestar emocional y para mantener los lazos familiares, un derecho fundamental que antes estaba severamente limitado.

Quizás el beneficio más trascendental en la nueva ubicación es la ampliación de las oportunidades de resocialización y reducción de condena.

En El Buen Pastor, Epa Colombia había enfrentado serias dificultades para acceder a programas de resocialización significativos. Su participación se había limitado a la elaboración de manillas, lo que le generó un descuento "exiguo" de apenas 25 a 27 días en su condena.

Bernate fue enfático al señalar que en su anterior centro de reclusión "nunca pudo emprender un proceso serio de emprendimiento de resocialización" y que no le estaban "dejando hacer nada".

Publicidad

Ahora, en la guarnición militar, Epa Colombia tendrá una "mayor opción de emprender procesos de resocialización que le signifiquen a ella descuentos en su sanción". El abogado espera que pueda dedicarse a "proyectos diferentes que permitan su resocialización" y que tendrá "acceso a proyectos productivos".

Publicidad

Finalmente, las nuevas condiciones también abordan las preocupaciones sobre su seguridad y tranquilidad. El traslado se gestionó debido a que las condiciones en El Buen Pastor hacían su situación "delicada" en términos de seguridad.

Mira la entrevista completa aquí: