En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Epa Colombia podría irse a casa en año y medio bajo una condición

Epa Colombia podría irse a casa en año y medio bajo una condición

La posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, regrese a casa en un futuro cercano, se vislumbra con la activación de un derecho clave, según su defensa.

Epa Colombia podría irse a casa en año y medio bajo una condición
Epa Colombia podría irse a casa en año y medio bajo una condición
Foto: Redes sociales y foto SEMANA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: agosto 21, 2025 01:06 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad