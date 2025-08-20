En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RENTA CUIDADANA 2025
¿EPA COLOMBIA SALIÓ DE LA CÁRCEL?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Las razones por las que Epa Colombia sale de la cárcel El Buen Pastor

Las razones por las que Epa Colombia sale de la cárcel El Buen Pastor

Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, fue trasladada de la Cárcel El Buen Pastor por solicitud de su abogado. Esto son los detalles de su traslado y situación judicial actual.

Las razones por las que Epa Colombia sale de la cárcel El Buen Pastor
Las razones por las que Epa Colombia sale de la cárcel El Buen Pastor
/Foto: Noticias Caracol
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 20, 2025 03:19 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad