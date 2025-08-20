Las razones por las que Epa Colombia sale de la cárcel El Buen Pastor

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó en las últimas horas que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, salió de la cárcel El Buen Pastor. Este movimiento se dio a petición de su abogado, quien alegó problemas de seguridad dentro del penal. Aunque muchos creyeron que había quedado libre, la realidad es que la influenciadora sigue cumpliendo su condena, solo que en una nueva ubicación.

Epa Colombia se convirtió en noticia en noviembre de 2019, cuando un video suyo recorriendo las redes sociales mostró la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales que sacudieron Colombia en ese momento. La estación Molinos fue el lugar de los hechos que desencadenaron un proceso judicial que terminó con su condena.

Las protestas de noviembre de 2019 se dieron en el marco del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque, afectando diversos sectores del transporte y la movilidad en Bogotá. Barrera Rojas publicó un video en sus redes donde se le veía destruyendo la estación de TransMilenio, lo que llevó a que las autoridades iniciaran una investigación inmediata.

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos relacionados con perturbación al servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

Inicialmente, un juez especializado de Bogotá la condenó a 3 años y 6 meses de prisión. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia, aumentando la pena a 5 años y 2 meses, al considerar que sus acciones constituían instigación al terrorismo y daños a bienes públicos.

Durante el proceso, la influenciadora expresó su preocupación en redes sociales. Su defensa intentó reducir la condena o cambiar la medida de aseguramiento mediante varios recursos, incluyendo la solicitud de detención domiciliaria, la cual fue negada. También han intentado aplicar la Ley 2292 de 2023, que otorga beneficios a mujeres cabeza de familia privadas de la libertad, pero no cumple con los requisitos necesarios.

¿A dónde fue trasladada Epa Colombia?

Fuentes al interior del INPEC confirmaron que este miércoles 20 de agosto, en horas de la mañana, Daneidy Barrera Rojas fue trasladada desde la Cárcel El Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá. El traslado se realizó tras la solicitud de su abogado, alegando que se presentaban problemas de seguridad que podían afectar su integridad dentro del penal.

El movimiento de Epa Colombia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada paso del caso desde hace varios años. Durante su permanencia en El Buen Pastor, Barrera continuó recibiendo visitas y apoyo de familiares, además de mantener contacto con sus abogados para gestionar posibles beneficios legales y ajustar recursos pendientes ante la justicia.

El traslado a la Guarnición Militar de Carabineros representa un cambio importante en su situación actual, aunque hasta el momento se desconocen detalles adicionales sobre las condiciones en las que cumplirá su condena en esta nueva ubicación.