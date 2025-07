El extravagante regalo de cumpleaños que Yina Calderón le llevó a Epa Colombia a la cárcel

En un acto que combinó lealtad y un toque de extravagancia, Yina Calderón cumplió su promesa de celebrar el cumpleaños de Epa Colombia (Daneidy Barrera) de una manera inolvidable, a pesar de que esta última se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La madrugada de este 9 de julio, Epa Colombia, quien celebra sus 29 años, recibió una sorpresa que se escuchó incluso más allá de los muros de la prisión.

Yina Calderón, conocida por su personalidad extrovertida, había anticipado en una entrevista su intención de llevarle una serenata a su amiga.

"Cumple años la otra semana, vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel, por allá en una esquina. Además, vamos a mirar si nos dejan tirarle unos globos para que los mire", afirmó la empresaria de fajas, dejando claro que no dejaría pasar desapercibida esta fecha tan especial para Daneidy Barrera.

Las imágenes y relatos compartidos por Yina Calderón en sus redes sociales revelan una celebración cargada de emotividad. Acompañada por los creadores de contenido Marlon Solórzano y Yana Karpova, y un grupo de mariachis, Yina se apostó en una calle aledaña a El Buen Pastor en las primeras horas del día.

Allí, con una torta de cumpleaños en mano y encendiendo luces de bengala y pirotecnia, Calderón interpretó una versión del tema "Amigo" de Roberto Carlos.

La escena alcanzó su punto máximo cuando, tras el canto y los deseos de cumpleaños, se escuchó una voz a lo lejos desde el interior de la cárcel, seguida de aplausos.

Este momento confirmó que Epa Colombia había recibido el mensaje y la serenata. La emoción embargó a Yina y sus acompañantes, quienes no pudieron contener las lágrimas de alegría al saber que su amiga los escuchaba.

"Feliz cumpleaños amiga", escribió Yina, visiblemente conmovida. "Nos escuchó", añadió con emoticones de llanto, compartiendo la respuesta de Epa con sus millones de seguidores.

A pesar de que Epa Colombia, quien cumple una condena de 5 años y 5 meses desde el 30 de enero por actos vandálicos en 2019, aún no ha aceptado visitas de Yina en prisión, la amistad entre ambas permanece fuerte.

Yina Calderón ha manifestado comprender la decisión de Epa, explicando que en estos momentos tan complejos, su amiga prefiere limitarse a las visitas de su madre y su esposa.

"No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un reality está en una cárcel, lleva ya seis meses", afirmó Yina, mostrando su empatía.

