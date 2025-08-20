Abuelito cae tras intentar colarse en estación de TransMilenio; todo quedó en video

Las imágenes de un adulto mayor que intentaba colarse en el sistema de TransMilenio de Bogotá se han vuelto virales en las últimas horas, generando preocupación y debate en redes sociales. El hecho ocurrió en la avenida Caracas y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación.

En el video se observa al hombre tratando de ingresar por las conocidas “puertas anticolados”. A pesar de su evidente esfuerzo físico, le resulta imposible abrirlas. Luego de varios intentos frustrados, decide desplazarse hacia un costado donde encuentra un espacio que le permitiría colarse. Sin embargo, cuando ya estaba próximo a lograrlo, pierde el equilibrio y termina cayendo directamente a la vía.

La caída fue aparatosa y el hombre quedó inmóvil en el suelo por varios segundos, lo que causó gran angustia entre quienes presenciaban la escena. Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado actual de salud del adulto mayor, ni si recibió atención médica inmediata dentro de la estación.

Lo que más ha llamado la atención es que el material no es reciente. De acuerdo con la fecha que aparece en la cámara de seguridad, el hecho ocurrió en 2024, pero fue en los últimos días que el clip comenzó a circular de nuevo en redes sociales, reavivando la discusión sobre los riesgos que implica intentar colarse en TransMilenio.

El video que desató caos en redes

La caída del adulto mayor rápidamente se convirtió en tema de conversación. En plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, miles de usuarios comentaron la imprudencia del acto, mientras otros se enfocaron en resaltar la falta de conciencia frente al peligro que representa ingresar al sistema de esta manera.

Algunos internautas señalaron que la situación refleja la vulnerabilidad de las personas mayores, quienes en ocasiones también terminan expuestas a este tipo de riesgos. Otros aprovecharon el momento para cuestionar la efectividad de las medidas anticolados, asegurando que muchas veces los usuarios buscan cualquier forma de evadir el pago sin medir las consecuencias.