En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RENTA CUIDADANA 2025
¿EPA COLOMBIA SALIÓ DE LA CÁRCEL?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Fallece hombre con cáncer tras casarse con el amor de su vida en un hospital: hay video

Fallece hombre con cáncer tras casarse con el amor de su vida en un hospital: hay video

En un hospital de Cúcuta, médicos y enfermeras hicieron posible el sueño de Fabio Alexander y Leidy: casarse mientras él enfrentaba el cáncer, tras 12 años de amor y dos hijitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad