Horarios de San Victorino y centros comerciales el 31 de diciembre; alcanzas al estrén

El 31 de diciembre es uno de los días más movidos del año para el comercio en Bogotá y otras ciudades del país. Miles de personas salen desde temprano a hacer las últimas compras para la cena, la ropa de fin de año, los regalos o los detalles de la celebración. Por eso, conocer los horarios de apertura y cierre de San Victorino y los centros comerciales se vuelve clave para evitar vueltas innecesarias y pérdidas de tiempo.

Este día no funciona como cualquier otro. Tanto las zonas comerciales populares como los grandes centros comerciales manejan horarios especiales, pensados para atender la alta demanda, pero también para cerrar más temprano de lo habitual.

San Victorino: madrugón desde la madrugada

San Victorino, uno de los puntos comerciales más concurridos de Bogotá, se caracteriza por su dinámica de madrugón, y el 31 de diciembre no es la excepción. De hecho, este día es uno de los más fuertes del año para vendedores y compradores.

De acuerdo con la operación habitual del sector y lo que ocurre cada fin de año, San Victorino abre desde muy temprano, alrededor de las 4:00 de la mañana, especialmente en zonas como El Gran San y sus alrededores. Desde esa hora ya hay movimiento, ventas al por mayor y compradores buscando precios bajos antes de que se llene.

Eso sí, aunque abre temprano, el cierre también se adelanta. El 31 de diciembre los locales suelen cerrar alrededor de las 6:00 de la tarde, mucho antes de lo que ocurre un día normal. Esto permite a comerciantes y trabajadores regresar a casa con tiempo para las celebraciones de fin de año.

La recomendación para quienes planean ir a San Victorino es clara: ir lo más temprano posible, ya que después del mediodía la congestión aumenta y el tiempo se vuelve corto.

Centros comerciales: horarios especiales y cierres anticipados

Los grandes centros comerciales también ajustan su operación el 31 de diciembre. Aunque no todos manejan exactamente el mismo horario, la mayoría aplica jornadas especiales, con apertura normal en la mañana y cierres más tempranos en la noche.

En centros comerciales reconocidos como Centro Mayor, Gran Estación, Titán Plaza, Unicentro o Hayuelos, lo habitual es que operen hasta las 8:00 p.m. o 10:00 p.m., dependiendo del lugar y de la ciudad. Estos horarios son más cortos que los de un día regular, cuando algunos suelen cerrar cerca de las 11:00 p.m.

Muchos locales dentro de los centros comerciales también ajustan su atención, por lo que no todos permanecen abiertos hasta el último minuto. Restaurantes, tiendas de ropa y almacenes grandes suelen cerrar antes para permitir la salida del personal.

Por eso, aunque los centros comerciales siguen siendo una opción en la tarde y noche, lo mejor es no dejar las compras para última hora.

Plazas de mercado: atención hasta la tarde

Las plazas de mercado también juegan un papel importante el 31 de diciembre, sobre todo para quienes compran alimentos frescos para la cena de fin de año. En estos espacios, el funcionamiento también cambia.

En general, las plazas de mercado operan con horario especial, abriendo temprano y cerrando alrededor de las 5:00 de la tarde. Este horario puede variar según la plaza, por lo que se recomienda confirmar directamente si se tiene una en particular como destino.

Recomendaciones clave para el 31 de diciembre

