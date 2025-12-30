Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026

Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026

Conoce algunos rituales tradicionales que debes realizar a las 12 en punto para atraer todo lo que deseas en 2026 y tener un buen año.

Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026
Estos son algunos agüeros que debes hacer para atraer dinero y buena suerte en 2026, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Cada 31 de diciembre en Colombia y en varios países de latinoamérica se repiten varios rituales o agüeros, los cuales son rituales cargados de esperanza esto con el fin de atraer prosperidad, salud, viajes y amor con miras a cada año que comienza.

Pese a que varios de estos rituales no tienen un sustento científico o hasta lógico, para muchas personas esto si cumplen la función de cerrar ciclos, renovar energías y empezar con actitud positiva. Por lo cual, te compartimos algunos de los agüeros que debes realizar de las 12 en punto, en especial si buscas dinero y buena suerte para el 2026.

Puedes leer: Más allá de la maleta y las uvas: agüeros poco conocidos para Año Nuevo en Colombia

Los agüeros para atraer buena suerte

Uno de los rituales más conocidos en esta época es el uso de la ropa interior de colores, donde cada uno tiene una intención en particular. Donde la tradición menciona que estos deben ser regalados y estrenados la misma noche del 31 de diciembre.

  • Amarillo: dinero y prosperidad
  • Rojo: amor y pasión
  • Blanco: paz y armonía
  • Verde: salud y esperanza

Otro agüero conocido para esta noche es el de encender una vela para manifestar intenciones a las 12 de la noche; esto con el fin de enfocar los deseos y propósitos de cara a un nuevo año. Igual que el ritual anterior, dependiendo del color que se encienda es la intención que deseas atraer a tu vida.

Puedes leer: Ritual de ruda y jabón azul: el baño que muchos hacen antes de que acabe el año

  • Amarilla: éxito y dinero
  • Roja: amor
  • Verde: salud
  • Azul: tranquilidad
  • Blanca: equilibrio

Así mismo, barrer la casa hacia afuera es considerado un ritual importante para sacar las malas energías, esto como un acto simbólico para despedir lo negativo y abrir espacio a lo nuevo.

Agüeros para atraer dinero

Uno de los rituales más conocidos es tener dinero en los bolsillos, con el fin de llamar a la abundancia económica. La idea es iniciar el año “con plata encima” para que no falte durante los próximos meses. Situación similar que ocurre con poner lentejas en esta misma zona.

Brindar con las 12 uvas, también es reconocido como un importante ritual; donde es sabido que comer una de estas frutas por cada campanada y pedir un deseo por cada una. Este es uno de los agüeros más conocidos en la tradición colombiana.

