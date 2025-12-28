Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Ritual de ruda y jabón azul: el baño que muchos hacen antes de que acabe el año

Ritual de ruda y jabón azul: el baño que muchos hacen antes de que acabe el año

Este baño con ruda y jabón azul se realiza antes de que termine el año para limpiar cargas y atraer caminos claros. Te explicamos cómo hacerlo y qué frases decir.

Ritual de baño con ruda y jabón azul para fin de año, ¿qué decir?
/Foto: IA /redes social
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

El cierre de año es uno de los momentos más elegidos para realizar rituales de limpieza energética. Entre los más populares está el baño con ruda y jabón azul, una práctica sencilla que muchas personas realizan en los últimos días de diciembre para soltar lo negativo y empezar el nuevo año con otra actitud.

Puedes leer: Horóscopo chino 2026: tres signos podrían volverse millonarios en el Año del Caballo

Este ritual no requiere elementos difíciles de conseguir ni preparaciones complicadas. Se hace en casa, en la ducha, y está enfocado en la intención y las palabras que se dicen durante el baño.

¿Para qué sirve el baño con ruda y jabón azul?

La ruda es conocida por su uso tradicional en limpiezas energéticas. Se asocia con la eliminación de cargas, envidias y bloqueos. El jabón azul, por su parte, suele relacionarse con la calma, la protección y la claridad.

La combinación de ambos se utiliza especialmente antes de que termine el año, cuando muchas personas buscan dejar atrás situaciones pesadas y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Qué necesitas para el ritual

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

  • Un ramo pequeño de ruda fresca o seca
  • Jabón azul (en barra, preferiblemente)
  • Agua tibia
  • Un espacio tranquilo donde no te interrumpan

No es necesario ningún otro elemento. Lo más importante es el momento y la intención con la que hagas el baño.

Cómo hacer el ritual paso a paso

  1. Prepárate mentalmente
    Antes de entrar a la ducha, respira profundo unos segundos. La idea es hacerlo con calma, no a las carreras.
  2. Moja tu cuerpo normalmente
    Empieza el baño como de costumbre, dejando que el agua corra desde la cabeza hasta los pies.
  3. Enjabónate con el jabón azul
    Pásalo por todo el cuerpo, especialmente brazos, pecho, espalda y piernas, siempre de arriba hacia abajo.
  4. Pasa la ruda por tu cuerpo
    Con movimientos suaves, frota la ruda desde la cabeza hacia los pies, imaginando que todo lo pesado se va con el agua.

  5. Di las frases en voz alta o mentalmente
    Este es uno de los pasos más importantes del ritual.

    Puedes leer: Daniel Daza lanza dura predicción sobre salud de Uribe para 2026: "se le va su mejor año”

Frases que debes decir mientras te bañas

Puedes decirlas despacio, con convicción:

  • “Suelto todo lo que me pesa y no necesito cargar más.”
  • “Dejo atrás lo negativo y abro camino a lo bueno.”
  • “Me libero de bloqueos, cansancio y malas energías.”
  • “Recibo el nuevo año con tranquilidad y claridad.”
  • “Todo fluye mejor a partir de ahora.”

No es necesario aprenderlas de memoria. Si alguna frase no te convence, puedes adaptarla, siempre manteniendo un tono claro y positivo.

Cuándo es mejor hacerlo?

Este baño suele hacerse:

  • Entre el 26 y el 31 de diciembre
  • Preferiblemente en la noche
  • Antes de dormir

Muchas personas eligen hacerlo el 30 o el 31, como una forma simbólica de cerrar ciclos antes del cambio de año.

