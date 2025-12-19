Daniel Daza lanza dura predicción sobre salud de Uribe para 2026: "se le va su mejor año”

Un astrólogo colombiano generó atención con una predicción sobre cómo podría desarrollarse la salud del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez durante el año 2026, a partir del análisis de su carta astral.

Las declaraciones forman parte de un conjunto de pronósticos realizados por el experto, que también hablan sobre tendencias políticas y sociales para el país.

Predicciones sobre la salud de Álvaro Uribe Vélez

Daniel Daza,un astrólogo que fue ganando visibilidad en redes sociales y medios por sus análisis basados en métodos astrológicos y de tarot, los cuales aplica tanto a temas personales como públicos. Daza abordó la situación de salud de Uribe y la interpretación que hace desde la astrología de su signo zodiacal.



Según Daza, el año 2026 podría representar un periodo “complejo” para Uribe en términos de salud y aspectos personales, especialmente después de mediados de año.



El experto afirmó que, de acuerdo con la carta astral del expresidente, se darían influencias planetarias que marcarían ese periodo y que, en su interpretación, “después del 30 de junio se le va su mejor año”.

Daza también mencionó dos posibles escenarios que, desde su lectura astrológica, podrían presentarse: uno relacionado con una situación judicial severa y otro con el paso del tiempo sobre la salud del expresidente. En su comentario, el astrólogo sugirió que dichas influencias “ya lo están marcando”.

Estas afirmaciones se dieron en conversaciones en medios donde el experto también compartió previsiones sobre temas políticos generales de Colombia, incluyendo tendencias electorales y eventos nacionales, aunque no hay informes oficiales que respalden ni confirmen las predicciones hechas desde la astrología.

En ese contexto, la discusión sobre la salud de Álvaro Uribe esta presente en el debate público reciente tanto por su edad tiene 73 años como por observaciones de su apariencia en eventos y fotografías, lo que genera diversas especulaciones entre usuarios de redes sociales.

Sin embargo, no existen comunicados médicos oficiales que detallen diagnósticos específicos sobre su salud más allá de que ha mantenido actividades públicas y políticas.

Asimismo, se señala que algunas marcas visibles en el rostro de Uribe podrían relacionarse con procesos de envejecimiento normales en personas de edad avanzada, más que con una condición médica concreta, aunque estas observaciones no constituyen diagnósticos profesionales ni oficiales.

En resumen, las declaraciones del astrólogo no representan afirmaciones médicas comprobadas sobre la salud de Álvaro Uribe Vélez para el año 2026.

