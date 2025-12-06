Fallece el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, protagonista en el primer gobierno de Uribe

En la mañana de este sábado 6 de diciembre, en el Hospital Militar Central informó sobre el fallecimiento del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel a sus 80 años. Su carrera fue respetada en las fuerzas militares de Colombia tras haberse desempeñado como comandante del Ejército Nacional y comandante General de las Fuerzas Militares.

"La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel, quien en vida se desempeñó como Comandante del Ejército Nacional y Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la historia reciente del país", informó la entidad.

De igual forma, se conoció que el alto oficial en retiro tuvo un papel destacado a lo largo de los gobiernos de los expresidentes de los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en los cuales desempeñó cargos importantes dentro de las FF. MM .



¿Cómo fue la carrera de Jorge Enrique Mora?

Jorge Enrique Mora nació en Cúcuta en 1945 y tuvo una larga carrera dentro de las Fuerzas Militares, la cual arrancó en 1964 tras ingresar a la Escuela Militar de Cadetes. En 2022, fue designado como comandante del Ejército Nacional entre 1998 y 2002.

Al punto que enfrentó el fallido proceso de paz con la guerrilla de las Farc en El Caguán y la zona de distensión otorgada por esa administración. Posteriormente, en el gobierno de Álvaro Uribe llegó a ser nombrado Comandante de las FF. MM.

Uno de sus principales logros al frente de las Fuerzas Militares fue la ejecución del ‘Plan Patriota’, eje fundamental dentro de la política del mandatario colombiano denominada ‘Seguridad Democrática’. En 2003 se retiró y tuvo un pasó como embajador ante Corea del Sur.

Finalmente, en el periodo de Juan Manuel Santos en el marco de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, fue nombrado como negociador, dándole representación a los militares en los diálogos de La Habana. A lo largo de su carrera también se desempeñó como comandante del Batallón Aerotransportado Serviez, del Batallón Colombia N° 28, de la Escuela de Infantería en Bogotá y jefe de operaciones del Ejército Nacional.

