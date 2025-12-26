Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
¿EL SOAT AHORA SERÁ IMPUESTO?
FAMILIA SE ENFRENTÓ EN PLENA NAVIDAD
TIERNO ROBO DE UN PERRO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Davivienda confirma cambios en los horarios de sus oficinas de fin de año

Davivienda confirma cambios en los horarios de sus oficinas de fin de año

Davivienda confirmó los horarios especiales de atención en oficinas durante el cierre de 2025, conozca cómo operará las oficinas de este banco en fin de año.

Davivienda anuncia cómo atenderá en oficinas durante el cierre de 2025.jpg
Davivienda anuncia cómo atenderá en oficinas durante el cierre de 2025
Foto Davivienda
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Con la llegada de diciembre y el ambiente festivo que marca el cierre del año, los bancos en Colombia comienzan a ajustar sus horarios de atención presencial para adaptarse a las celebraciones de Año Nuevo.

En este contexto, Davivienda ya dio a conocer cómo operará su red de oficinas durante los últimos días de 2025, una información clave para millones de clientes que buscan organizar a tiempo sus trámites financieros.

Mira también:

  1. Banco de Bogotá y BBVA
    Cambios en la atención de BBVA y Banco de Bogotá para fin de año 2025
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Estos serán los horarios de BBVA y Banco de Bogotá para cierre de 2025

  2. Horarios de Bancolombia fin de año 2025: así será la atención
    Horarios de Bancolombia fin de año 2025: así será la atención
    /Foto: Bancolombia / IA
    Información de servicio

    ¿Vas al banco estos días? Así funcionará Bancolombia en el cierre de diciembre

El cierre del año suele ser una temporada de alta demanda bancaria. Pagos de primas, consignaciones, retiros, transferencias y compromisos empresariales hacen que conocer los horarios especiales sea fundamental para evitar filas, contratiempos o procesos inconclusos.

Por ello, el anuncio de Davivienda llega como una guía oportuna para quienes planean realizar gestiones presenciales antes de despedir el año.

Davivienda y los días sin atención bancaria en fin de año

De acuerdo con el calendario festivo nacional, hay dos fechas en las que ninguna entidad bancaria del país abrirá sus oficinas físicas.

Se trata del jueves 25 de diciembre, correspondiente al Día de Navidad, y del jueves 1 de enero de 2026, feriado de Año Nuevo. Durante estas jornadas, los clientes no podrán realizar trámites presenciales en ninguna sucursal, incluida Davivienda.

Publicidad

Estos cierres hacen parte de la programación habitual del sector financiero y obligan a los usuarios a planificar con anticipación pagos importantes o diligencias que requieran atención directa. No obstante, los canales digitales seguirán siendo una alternativa disponible para operaciones básicas.

Davivienda confirma horarios especiales para el cierre de 2025

Según la información oficial divulgada por Davivienda, la entidad tendrá horarios diferenciados en los días clave de la temporada. El lunes 30 de diciembre, la red de oficinas de Davivienda operará en su horario habitual extendido, desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., permitiendo a los clientes realizar sus últimos trámites antes del cierre anual.

Pero, en contraste, el martes 31 de diciembre no habrá atención presencial en oficinas, ya que la entidad suspenderá el servicio al público durante esa jornada.

Alternativas digitales y recomendaciones para los clientes

Aunque las oficinas físicas tendrán restricciones, Davivienda recordó que sus clientes cuentan con canales alternativos como el call center, la banca móvil, la página web y los cajeros automáticos, los cuales continuarán operando según las condiciones habituales de cada servicio.

Publicidad

Te puede interesar:

  1. Remates de Davivienda para adquirir vivienda
    Davivienda ofrece remates de vivienda
    Foto: Captura de pantalla Google Maps y logo de Davivienda
    Economía

    Davivienda ofrece casas y apartamentos de remate; hay gangas de menos de $70 millones

  2. Solución tras la caída masiva que afectó a Bancolombia, Nequi, Daviplata y Davivienda
    Solución tras la caída masiva que afectó a Bancolombia, Nequi, Daviplata y Davivienda
    /Foto: IA/ Logos de entidades
    Información de servicio

    Solución a caída masiva de Bancolombia, Nequi, Daviplata, Davivienda y más; PASO A PASO

Las autoridades financieras y las entidades bancarias recomiendan a los usuarios anticipar sus movimientos, revisar fechas límite de pagos y utilizar las plataformas digitales para operaciones que no requieran presencia física. De esta manera, se evitan inconvenientes y se garantiza un cierre de año más tranquilo.

En conclusión, Davivienda se suma a los ajustes habituales del sector financiero para la temporada decembrina. Conocer estos horarios especiales permitirá a los clientes planificar mejor sus finanzas, despedir el 2025 sin afanes y comenzar el nuevo año con sus cuentas en orden.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Davivienda