Solución a caída masiva de Bancolombia, Nequi, Daviplata, Davivienda y más; PASO A PASO

Este lunes 20 de octubre de 2025, millones de usuarios en todo el mundo se despertaron con un panorama digital colapsado. Aplicaciones bancarias, plataformas de entretenimiento, redes sociales y servicios en línea dejaron de funcionar de manera repentina. En Colombia, la situación generó caos entre los usuarios de Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata, que reportaron fallas generalizadas para acceder a sus cuentas, hacer pagos y realizar transferencias.
La causa del problema fue una caída global en Amazon Web Services (AWS), uno de los servicios de infraestructura tecnológica más importantes del planeta. Esta compañía, que pertenece al gigante Amazon, presta soporte en la nube a miles de empresas, incluidas las principales aplicaciones financieras del país. La falla se originó en la región US-EAST-1, ubicada en Virginia del Norte (EE. UU.), considerada una de las más críticas del sistema de AWS.
El error, según comunicó la propia compañía, se debió a un problema en el sistema de resolución DNS de Amazon DynamoDB, una base de datos clave que permite que las aplicaciones se conecten con sus servidores. Esto generó demoras y errores en millones de solicitudes simultáneas, dejando fuera de servicio a plataformas que dependen directamente de su infraestructura.
La magnitud del fallo fue tan grande que no solo afectó a servicios financieros, sino también a redes sociales, videojuegos, servicios de streaming, telecomunicaciones y hasta herramientas de inteligencia artificial. Según el monitoreo de Downdetector, estas fueron las principales entidades afectadas:
Banca y servicios financieros:
Redes sociales y mensajería:
Videojuegos y entretenimiento:
Streaming y medios:
Productividad e inteligencia artificial:
Telecomunicaciones y otros servicios:
Mientras las plataformas se restablecen, se recomienda usar cajeros automáticos y datáfonos.
Si no logras acceder a la app, las líneas telefónicas oficiales siguen disponibles.
Ingresar varias veces seguidas a la aplicación puede empeorar la congestión del sistema.
Las entidades están liberando actualizaciones con mejoras de conexión.
Para conocer cuándo se restablece el servicio, sigue las cuentas verificadas de cada banco.