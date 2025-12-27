Delicado accidente de tractomula con carro familiar rumbo a vacaciones: estalló una llanta

Lo que debía ser un viaje tranquilo para reunirse en familia y celebrar el cierre de año terminó convertido en un momento de angustia en plena carretera. Un fuerte accidente entre una tractomula y un carro particular dejó a una familia con su vehículo completamente destruido y muchas preguntas aún sin resolver.

La Kalle habló con Víctor Ortiz, uno de los ocupantes del carro afectado, quien relató cómo ocurrió todo mientras se desplazaban desde Bogotá hacia Cali. Según contó, viajaba junto a su mamá, su hermano, quien iba conduciendo, y dos perritos. El destino final era Cali, ciudad donde viven su esposa e hijos, y el plan era pasar juntos las fiestas de fin de año.



De acuerdo con el testimonio de Ortiz a La Kalle, el accidente se produjo cuando una tractomula que circulaba por la misma vía habría sufrido el estallido de una de sus llantas. Ese hecho habría provocado que el vehículo de carga se fuera hacia el costado de la carretera. Al intentar reincorporarse nuevamente al carril, el conductor perdió el control, la tractomula se volcó y terminó impactando de frente al carro familiar.



Víctor explicó que esa versión le fue comentada por trabajadores de una estación de servicio cercana al lugar del accidente, quienes habrían presenciado parte de la situación. Sin embargo, aclaró que el conductor de la tractomula sostiene un relato distinto, señalando que todo ocurrió durante un intento de adelantamiento. Será responsabilidad de las autoridades determinar qué versión corresponde a lo sucedido.

Se salvaron de milagro tras accidente

Las imágenes del accidente, que se hicieron virales en redes sociales, muestran el carro particular completamente destrozado. A pesar de lo aparatoso del choque, Ortiz resaltó un aspecto clave: los sistemas de seguridad del vehículo funcionaron correctamente. Los airbags se activaron y eso permitió que ninguno de los ocupantes sufriera lesiones de gravedad.

“Fue un impacto muy fuerte, pero gracias a Dios estamos vivos”, comentó Víctor durante la conversación con La Kalle. Actualmente, tanto él como sus familiares se encuentran en proceso de recuperación y bajo observación médica, aunque sin complicaciones mayores.

Un detalle que también llamó la atención es que los dos perritos que viajaban con la familia salieron ilesos, algo que Ortiz destacó como un alivio en medio del difícil momento. El vehículo, sin embargo, quedó en pérdida total. Según explicó, el carro pertenece a su esposa, lo que ha generado preocupación por los trámites y responsabilidades que ahora deberán asumir.

En cuanto a la atención tras el accidente, Víctor indicó que la tractomula contaba con SOAT, lo que permitió que todos fueran atendidos oportunamente. No obstante, persiste la incertidumbre sobre quién responderá por los daños materiales, un punto que aún no ha sido aclarado.