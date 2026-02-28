Famoso cantante de música popular fue víctima de robo tras una entrevista en Bogotá

El cantante de música popular Julián Daza fue víctima de un robo en el norte de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, tras cumplir con un compromiso profesional.

El hecho se presentó luego de que el artista saliera de una entrevista, momento en el que se desplazaba junto a su equipo de trabajo por la zona.

Julián Daza, cantante de música popular, fue víctima de robo en Bogotá

De acuerdo con el relato entregado por el artista, los hechos ocurrieron cuando se desplazaba junto a su equipo luego de salir de una entrevista. En ese momento, fueron interceptados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.



Según la información conocida, los individuos se acercaron al vehículo en el que se transportaban, se posicionaron junto a este y exigieron la entrega de pertenencias. La situación se presentó en vía pública y en cuestión de segundos, lo que generó sorpresa entre quienes estaban presentes.

El cantante explicó que durante el hecho fueron despojados de varios objetos personales y elementos de trabajo. Entre los artículos sustraídos se encuentran teléfonos móviles, cámaras y otros equipos utilizados para la producción de contenido y la realización de actividades relacionadas con su carrera artística.

En el momento del robo, Julián Daza estaba acompañado por integrantes de su equipo de prensa y producción. Ninguna de las personas involucradas resultó lesionada, según lo informado tras el incidente.

Después del suceso, el artista y su equipo se dirigieron a una estación de Policía para interponer la denuncia correspondiente. Allí reportaron los detalles del caso con el fin de que las autoridades iniciaran las investigaciones necesarias.

Además, solicitaron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el hecho, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables. Este tipo de registros suele ser clave en los procesos de investigación, ya que puede aportar imágenes del momento del asalto y del recorrido posterior de los implicados.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que trabajan en la recolección de pruebas y testimonios relacionados con el robo. Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre la identificación de los presuntos responsables.

Julián Daza es un cantante reconocido dentro del género de música popular y cuenta con presencia en escenarios nacionales. El hecho generó atención en redes sociales luego de que el propio artista compartiera lo ocurrido y confirmara que tanto él como su equipo se encontraban bien físicamente tras el incidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron en el robo registrado en la capital del país.

