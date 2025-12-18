Jorge Celedón y Edén Muñoz fusionan el vallenato con la música popular mexicana; así suena

Jorge Celedón, una de las voces más veneradas del vallenato, invitó al cantautor mexicano Edén Muñoz a sumarse a su repertorio, dando vida a una vibrante reedición de 'Esta Vida'.

Este tema, que ya es un himno en la carrera de Celedón, resurge en una nueva dimensión sonora que, aunque conserva la esencia que lo hizo célebre, ahora resplandece gracias al diálogo armónico entre estilos complementarios.

Para muchos seguidores del regional mexicano, la participación de Edén Muñoz no sorprende, dada su profunda y genuina admiración por el vallenato. El cantautor mexicano siempre ha reconocido a Jorge Celedón como una de las voces más influyentes del vallenato y un verdadero maestro de la música colombiana.



Esta referencia moldeo su sensibilidad artística y su forma de concebir la canción popular. Hoy, ese respeto se concreta en una colaboración especial donde ambos artistas prestan sus voces para revitalizar este clásico.

Esta nueva producción de 'Esta Vida' logra un delicado y preciso equilibrio musical. Lejos de desvirtuar la obra original, la canción se mantiene firme en su identidad, pero se reinventa gracias a la inyección de los sonidos característicos del regional mexicano que distinguen la trayectoria de Edén Muñoz.

El resultado es una fusión que honra las raíces del vallenato tradicional colombiano, a la vez que proyecta el tema hacia una interpretación fresca y absolutamente actual.

El lanzamiento de esta versión no solo es un hito musical, sino también una reafirmación de la profunda conexión que el artista mexicano siente por Colombia. La música de ese país ha influido directamente en su formación artística y marcó su vida.

Las melodías, las letras y las producciones colombianas han sido una fuente de inspiración constante para Muñoz, nutriendo su sensibilidad musical y fomentando un cariño auténtico por la cultura de la nación cafetera.

Esta cercanía cultural es palpable en varias de las composiciones más recientes de su nuevo proyecto.

La nueva versión de 'Esta Vida' se presenta específicamente en formato banda. Al combinar la fuerza del regional mexicano con el sentimiento vallenato, el tema renace como un verdadero puente musical entre dos ricas tradiciones, demostrando que, aunque los acentos sean distintos, la celebración de la vida es el mismo motor.

La habilidad de estos dos maestros para complementar sus estilos de forma tan natural ha dotado al tema de una nueva dimensión, manteniendo su estatus de himno.

Fiel al espíritu original de la composición, esta mancuerna musical extiende una invitación ineludible a celebrar cada instante y a vivir la vida de manera intensa. Esta celebración se convierte en un símbolo tangible de unión y hermandad cultural, invitando a brindar "con aguardiente y tequila".



Video oficial de 'Esta Vida' de Jorge Celedón con Edén Muñoz