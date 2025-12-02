Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

Desde hace algún tiempo, Ryan Castro cultiva la tradición de obsequiar al público una canción parrandera o navideña con el objetivo específico de encender las festividades de fin de año.

Esta costumbre anual busca resaltar las tradiciones de su natal Colombia y, a menudo, sirve como un homenaje a los clásicos bailables decembrinos que caracterizan la cultura del país.

Este 2025, la expectación por el nuevo sencillo se cerró el pasado primero de diciembre con el lanzamiento oficial de 'Mi Fortuna'.



Esta no es una simple adición a su repertorio, sino que marca la séptima ocasión en que Castro presenta una canción navideña, siguiendo éxitos como ‘Mujeriego’ (2021) y ‘El Chucu Chucu’, lanzado el año pasado en colaboración con Juanes.

Para dar vida a este proyecto musical, Castro desempolvó a su personaje más festivo y satírico: “Richy”, su alter ego. A través de Richy, el artista logra inyectar en sus canciones una dosis de humor y sátira social.

El tema central de la canción es un homenaje a la cultura del barrio y sus tradiciones. Richy personifica la aspiración y la ambición de superación, destacando las luchas reales que miles de personas enfrentan en su día a día.

La letra expone la situación de una persona común que, aunque vive desde abajo, mantiene firme el sueño de alcanzar su gran “fortuna” y compartir ese éxito con su círculo cercano.

Letra completa de canción 'Mi fortuna' de Ryan Castro

Ah, doña Gloria

Fieme un chancesito para el Play 4

Que yo se lo pago cuando me lo gane

Yo me levanto a las 5 a.m., me pego el duchazo y a camellar

Ilusionado hasta la chimba con el carrito que quiero comprar

Estoy ahorrando, pero este sueldo que no me da ni pa' desayunar (jueput*, ome)

Empaque coca y pídale a Dios que esta mala racha va a mejorar

Tengo unos tenis para el camello, que son los mismos para farrear

Para el gimnasio, pa' jugar fútbol, pa' ir a misa y pa' cotizar (amén)

Y yo que nací bonito, ¿por qué yo no fui modelo? (Ay, ome)

Me toca quebrarme el cul* pa' seguir viviendo bueno (sí, señor)

Anoche, yo me acosté con 100 mensajes en el celular

Que si no daba la milla extra, pa' la put* mierd*, me van a mandar

Deje y verás, cuando me embillete, yo no los vuelvo ni a saludar (pere y verá)

Quiero una modelito (quiero mi fortuna)

Chimba de camioneta (quiero mi fortuna)

Una casa grande (quiero mi fortuna)

Viajar todo el planeta (quiero mi fortuna)

Ah, qué chimba tener billete pa' irme pa' Coveñas una semana

Con los parceros, con la polla, con la familia

Y todos vestidos original

(Ay, Richy, ganaste el chance)

Ya me levanto como a las 12, le digo al chef: ¿Qué hay pa' almorzar?

Tiro piscina, como langosta y una mona me va a masajear (eh, Ave María)

De hacer maleta, voy pa' París, que me llamaron pa' modelar

Después pa' Italia, en el jet privado, con efectivo en el bolso Goyard

El Patek Philippe, la Rolls-Royce, si soy famoso en la red social

Novia que tengo yo la tuneo, y aunque soy nea me visto formal (vea pues, mi amor)

Anoche, yo me acosté con 100 mensajes en el celular

Que si no daba la milla extra, pa' la puta mierda, me van a mandar

Deje y verás, cuando me embillete, yo no los vuelvo ni a saludar, ja

Quiero una modelito (quiero mi fortuna)

Chimba de camioneta (quiero mi fortuna)

Una casa grande (quiero mi fortuna)

Viajar todo el planeta (quiero mi fortuna)

Hágame el favor y me habla bajito y no me levante la voz

Nadie sabe lo de nadie, a mí la plata no me cayó de un palo de mango

Yo como arroz con huevo, es porque me gusta

Pero gracias a Dios ya no es porque me toca

En el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo, y qué chimba, SOG (amén)

Qué hubo, Richy, mi amor

Usted estaba muy perdido

Ve, ¿y vos quién sos?

Video oficial de 'Mi Fortuna', Ryan Castro