Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

El ‘Cantante del Ghetto’ lanzó su nuevo himno parrandero de fin de año, inspirado en raíces y tradiciones colombianas, con un video que incluye a figuras como J Balvin.

Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro
Foto: Redes de Ryan Castro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Desde hace algún tiempo, Ryan Castro cultiva la tradición de obsequiar al público una canción parrandera o navideña con el objetivo específico de encender las festividades de fin de año.

Esta costumbre anual busca resaltar las tradiciones de su natal Colombia y, a menudo, sirve como un homenaje a los clásicos bailables decembrinos que caracterizan la cultura del país.

Puedes leer: Dua Lipa sorprendió con homenaje a Shakira en su espectacular concierto en Bogotá

Este 2025, la expectación por el nuevo sencillo se cerró el pasado primero de diciembre con el lanzamiento oficial de 'Mi Fortuna'.

Esta no es una simple adición a su repertorio, sino que marca la séptima ocasión en que Castro presenta una canción navideña, siguiendo éxitos como ‘Mujeriego’ (2021) y ‘El Chucu Chucu’, lanzado el año pasado en colaboración con Juanes.

Para dar vida a este proyecto musical, Castro desempolvó a su personaje más festivo y satírico: “Richy”, su alter ego. A través de Richy, el artista logra inyectar en sus canciones una dosis de humor y sátira social.

El tema central de la canción es un homenaje a la cultura del barrio y sus tradiciones. Richy personifica la aspiración y la ambición de superación, destacando las luchas reales que miles de personas enfrentan en su día a día.

La letra expone la situación de una persona común que, aunque vive desde abajo, mantiene firme el sueño de alcanzar su gran “fortuna” y compartir ese éxito con su círculo cercano.

Letra completa de canción 'Mi fortuna' de Ryan Castro

Ah, doña Gloria
Fieme un chancesito para el Play 4
Que yo se lo pago cuando me lo gane
Yo me levanto a las 5 a.m., me pego el duchazo y a camellar
Ilusionado hasta la chimba con el carrito que quiero comprar

Estoy ahorrando, pero este sueldo que no me da ni pa' desayunar (jueput*, ome)
Empaque coca y pídale a Dios que esta mala racha va a mejorar
Tengo unos tenis para el camello, que son los mismos para farrear
Para el gimnasio, pa' jugar fútbol, pa' ir a misa y pa' cotizar (amén)
Y yo que nací bonito, ¿por qué yo no fui modelo? (Ay, ome)

Me toca quebrarme el cul* pa' seguir viviendo bueno (sí, señor)
Anoche, yo me acosté con 100 mensajes en el celular
Que si no daba la milla extra, pa' la put* mierd*, me van a mandar
Deje y verás, cuando me embillete, yo no los vuelvo ni a saludar (pere y verá)

Quiero una modelito (quiero mi fortuna)
Chimba de camioneta (quiero mi fortuna)
Una casa grande (quiero mi fortuna)
Viajar todo el planeta (quiero mi fortuna)
Ah, qué chimba tener billete pa' irme pa' Coveñas una semana
Con los parceros, con la polla, con la familia
Y todos vestidos original

(Ay, Richy, ganaste el chance)

Ya me levanto como a las 12, le digo al chef: ¿Qué hay pa' almorzar?
Tiro piscina, como langosta y una mona me va a masajear (eh, Ave María)

Puedes leer: J Balvin sorprende con un invitado inesperado en Medellín y no fue Daddy Yankee

De hacer maleta, voy pa' París, que me llamaron pa' modelar
Después pa' Italia, en el jet privado, con efectivo en el bolso Goyard
El Patek Philippe, la Rolls-Royce, si soy famoso en la red social

Novia que tengo yo la tuneo, y aunque soy nea me visto formal (vea pues, mi amor)
Anoche, yo me acosté con 100 mensajes en el celular
Que si no daba la milla extra, pa' la puta mierda, me van a mandar
Deje y verás, cuando me embillete, yo no los vuelvo ni a saludar, ja

Quiero una modelito (quiero mi fortuna)
Chimba de camioneta (quiero mi fortuna)
Una casa grande (quiero mi fortuna)
Viajar todo el planeta (quiero mi fortuna)

Hágame el favor y me habla bajito y no me levante la voz
Nadie sabe lo de nadie, a mí la plata no me cayó de un palo de mango
Yo como arroz con huevo, es porque me gusta
Pero gracias a Dios ya no es porque me toca
En el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo, y qué chimba, SOG (amén)
Qué hubo, Richy, mi amor

Usted estaba muy perdido

Ve, ¿y vos quién sos?

Video oficial de 'Mi Fortuna', Ryan Castro

