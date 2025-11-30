J Balvin sorprende con un invitado inesperado en Medellín y no fue Daddy Yankee

El concierto de J Balvin, era un de los más esperado del año en Medellín ya que prometía sorpresas, pero nadie imaginó que una de las más emotivas no tendría que ver con música, sino con admiración, fuerza y gratitud.

Durante su multitudinario show Hecho en Medellín, Ciudad Primavera, J Balvin dejó claro que los momentos inolvidables no siempre vienen acompañados de un micrófono. Esta vez, la ovación más grande fue para un héroe de la vida real: el ‘profe Montoya’.

El ‘profe Montoya’, el invitado que conmovió a J Balvin y a todo el estadio

En medio del impresionante espectáculo que reunió a miles de fanáticos en el Atanasio Girardot, el artista paisa sorprendió al presentar a Luis Fernando Montoya, exentrenador del Once Caldas y símbolo de resiliencia nacional. La reacción del público fue inmediata: una mezcla de emoción, respeto y orgullo.

“Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía para todo el concierto… Lo saqué de la casa, el único que ha podido traerlo a un concierto por primera vez”, expresó el cantante en redes sociales, visiblemente conmovido por la presencia del ‘profe’.

Para Montoya, este fue su primer concierto en vivo desde el accidente que lo dejó cuadrapléjico hace años, convirtiendo el momento en un hito que tocó fibras en todo el país.

Aunque el show contó con una lista larga de invitados de lujo, más de 25 artistas entre ellos Maluma, Farruko, Yandel, Eladio Carrión y De La Ghetto, el público coincidió en que nada se comparó con el homenaje al entrenador que llevó al Once Caldas a levantar la Copa Libertadores.



J Balvin brilló en un concierto histórico hecho para Medellín

El evento “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera” fue una celebración de identidad y orgullo paisa. Con un escenario circular de 360 grados, un montaje monumental y un repertorio cargado de nostalgia, el artista regaló a su ciudad un concierto de siete horas que dejó a todos boquiabiertos.

Más de 40.000 flores fueron entregadas al público como símbolo de la eterna primavera que caracteriza a Medellín, mientras el cantante interpretaba éxitos como “Blanco”, “Qué más pues” y “Sigo extrañándote”. Además, la aparición de Daddy Yankee como invitado especial fue uno de los momentos más explosivos… aunque no el más emotivo.

Porque la ovación más grande, la que erizó la piel del Atanasio, fue para el hombre que inspira con su historia de vida. El gesto de J Balvin no solo sorprendió, sino que envió un mensaje poderoso sobre la admiración, la gratitud y el reconocimiento a quienes han marcado al país desde otros escenarios.

El artista ya prepara su próximo concierto en Bogotá, y después de lo vivido en Medellín, la expectativa no podría estar más alta. ¿Qué sorpresas traerá esta vez? Solo queda esperar… porque si algo dejó claro esta noche es que la música también sabe honrar a los verdaderos héroes.

