Lokillo denuncia amenazas contra su vida tras participación en la FMS World Series

La participación de Lokillo Flórez en la FMS World Series 2025, uno de los circuitos más importantes del freestyle internacional, terminó generando una situación de alta preocupación fuera del escenario. Lo que comenzó como una competencia artística terminó derivando en una denuncia pública por amenazas de muerte, situación que el propio artista decidió hacer visible tras una intensa ola de ataques en redes sociales.

El episodio se presentó luego del enfrentamiento entre Lokillo y el freestyler chileno conocido como el Menor. Aunque la batalla se desarrolló dentro de los parámetros habituales del freestyle competitivo, el resultado y las opiniones posteriores encendieron una reacción desmedida en plataformas digitales. El debate sobre el desempeño de ambos improvisadores escaló rápidamente hacia mensajes ofensivos y advertencias violentas dirigidas a los protagonistas.

Con el paso de las horas, el volumen de ataques aumentó y dejó de centrarse en la discusión artística. Fue entonces cuando Yedinson Ned Flórez, nombre real del comediante y freestyler, decidió pronunciarse públicamente para denunciar la gravedad de la situación y rechazar cualquier forma de violencia asociada a la cultura del rap improvisado.



Amenazas, redes sociales y un llamado al respeto

Lokillo fue claro en señalar que las intimidaciones no solo lo han afectado a él, sino también a su rival en la batalla. Según explicó, ambos han recibido mensajes que cruzan límites inaceptables y ponen en riesgo la seguridad personal. En su mensaje, el artista insistió en que el freestyle es una disciplina competitiva, pero basada en el respeto y la confrontación artística, no en el odio.

“Es inaceptable que un espacio de cultura se vea manchado por el odio. No podemos permitir que la pasión por una disciplina se convierta en una excusa para amenazar la vida de nadie”, expresó el artista en medio de las reacciones que circularon dentro de la comunidad.

El caso genera preocupación entre seguidores del movimiento urbano y del freestyle profesional, especialmente por el impacto que este tipo de situaciones tiene en la salud mental de los competidores. Aunque las ligas han avanzado en la profesionalización del circuito, el comportamiento de sectores radicalizados del público sigue siendo un desafío.

Lokillo, quien alcanzó reconocimiento nacional por su trabajo en televisión y radio, ha logrado consolidarse en los últimos años dentro del freestyle competitivo, ganándose un lugar en escenarios internacionales. Su presencia en la FMS World Series 2025 representa uno de los momentos más destacados de su carrera, razón por la cual el episodio ha generado rechazo en distintos sectores culturales del país.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la organización de la FMS World Series frente a lo ocurrido y sobre las posibles medidas para garantizar la seguridad de los competidores en las próximas jornadas del circuito.