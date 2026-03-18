Alkilados y las dificultades que tuvieron con la llegada del mundo digital; ¿los robaron?

El grupo Alkilados abrió su corazón en una entrevista con El Klub de La Kalle, donde Juanito, uno de sus integrantes, habló sobre los desafíos que enfrentaron durante la transición de la industria musical hacia lo digital.

Según él, este cambio, aunque prometía oportunidades, también los expuso a situaciones complicadas y pérdidas económicas significativas debido a la falta de información y preparación en el sector.

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¿Cómo afectó la falta de información digital a los ingresos de Alkilados?

"A nosotros la verdad cuando entramos nos tocó una industria muy críptica con la información porque estaba asustada con el tema de todo este cambio [digital]... La industria se cae ahí, le tienen pavor a lo digital y nosotros vimos en lo digital un refugio... [Pero] nos tocó una industria que era muy críptica y muy celosa con nosotros, vos preguntabas algo y no te daban información.

Al principio no explicaban cómo hacía uno para monetizar unas regalías de una canción en serio y nos robaron a nosotros y nos robaron harto", relató Juanito durante la conversación.

El cantante explicó que la falta de claridad en la industria generó un terreno propicio para que terceros se aprovecharan del desconocimiento de los artistas sobre los procesos de monetización digital.

Un ejemplo concreto fue la canción 'Solitaria', que, según indicó Juanito, llegó a estar registrada en España por otras personas, lo que obligó al grupo a iniciar un complejo proceso para recuperar sus derechos y su monetización.

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"Cuando nos damos cuenta y es que 'Solitaria' [estaba] registrada en España por otra gente... o sea les tocó empezar a recuperar toda esa digitalización de su monetización... perdimos mucha plata porque no sabíamos, porque además es más, la misma industria no sabía exacto.

Y había un par de personas que medio habían pillado la cosa entonces aprovecharon: 'yo te ayudo a monetizar eso, vamos 80/20'", explicó Juanito.

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Estos incidentes, aclaró, no implicaron robos físicos, sino la apropiación de sus derechos digitales y de las regalías que correspondían al grupo.

La situación evidencia cómo los artistas jóvenes o que recién ingresan a la industria pueden encontrarse en desventaja cuando no cuentan con asesoría adecuada o conocimientos sobre las nuevas plataformas digitales.

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Juanito enfatizó que esta situación fue un duro aprendizaje, pero también una motivación para educarse y entender a profundidad el ecosistema digital.

Hoy, el grupo trabaja con mayor claridad sobre cómo proteger sus derechos y monetizar sus creaciones, destacando la importancia de la educación digital y la asesoría profesional para los músicos en un entorno cada vez más competitivo y tecnológico.

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