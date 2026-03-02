Eden Muñoz anuncia concierto en Movistar Arena de Bogotá y lanzamiento de 'Mi yo de antes'

El cantautor mexicano Eden Muñoz confirmó su regreso a Colombia con un anuncio doble: el lanzamiento de su nueva canción “Mi yo de antes” y su primer concierto en el Movistar Arena, programado para el próximo 2 de mayo.

Considerado uno de los compositores, productores e intérpretes más influyentes del regional mexicano en la actualidad, Muñoz llega al país en un momento clave de su carrera como solista. Desde que emprendió esta etapa independiente, ha consolidado una identidad propia con temas como “Chale”, “Como en los viejos tiempos”, “Lejos estamos mejor”, “La nena” y “Abcdario”, canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Puedes leer: Heredero estrena “Cartagena”: su nueva canción romántica ya tiene video oficial



Su trayectoria, sin embargo, se remonta a 2004 y está marcada por una evolución constante. Durante su paso como vocalista de Calibre 50, dejó huella con composiciones que hoy son referentes del género, entre ellas “A la antiguita”, “Siempre te voy a querer” y “Simplemente gracias”, piezas que trascendieron fronteras y generaciones.



Además de su impacto en el mundo digital, Muñoz figura actualmente entre los artistas más taquilleros de México, con llenos totales en palenques, auditorios y arenas, donde su repertorio es coreado de principio a fin.

Una canción desde la introspección

En esta nueva etapa presenta “Mi yo de antes”, una composición que describe como una de las más personales de su carrera. El tema nació en diciembre, durante un periodo de descanso, lejos del ritmo habitual de la industria. En ese espacio de pausa, el artista exploró reflexiones sobre el crecimiento, el paso del tiempo y los cambios emocionales que acompañan la madurez.

La canción aborda el desgaste interno que puede generar evolucionar y asumir nuevas responsabilidades, pero también reivindica ese proceso como parte esencial de la vida. Para Muñoz, quien ha definido la música como su salvavidas, esta pieza representa una conexión honesta con su historia personal.

Puedes ver: Payo, de Grupo Frontera, revela que sus compañeros le daban cachetadas para bajar de peso

Publicidad

En paralelo, el cantante ha ganado notoriedad en redes sociales con “Bájale”, un tema de desamor que retrata el momento en que una relación llega a un punto límite. Con un tono directo, la letra plantea la necesidad de reducir tensiones y expectativas para evitar una ruptura inevitable.



Un puente musical con Colombia

El vínculo de Eden Muñoz con Colombia ha sido constante. A lo largo de los años ha colaborado con artistas como Jorge Celedón, Elder Dayán Díaz, Jessi Uribe, Pipe Bueno y Bacilos, fortaleciendo un intercambio artístico entre México y el país andino.

Publicidad

Su presentación en el Movistar Arena hará parte de la gira “Como en los viejos tiempos”, un espectáculo que promete integrar sonidos de salsa y cumbia con el regional mexicano, en una propuesta pensada para conectar generaciones.

Más allá de su faceta como intérprete, Muñoz se ha consolidado como una de las plumas más solicitadas de la música latina. Ha compuesto éxitos para figuras como Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Christian Nodal, Carlos Rivera, Banda MS, Yuridia y La Arrolladora Banda El Limón, posicionando múltiples canciones en los principales listados de la industria, incluidos los de Billboard.

Con este anuncio, Eden Muñoz reafirma su apuesta por el público colombiano y consolida su expansión internacional como uno de los nombres más sólidos del panorama musical latino actual.