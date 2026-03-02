Ministerio de Transporte ofrece incentivo de hasta $34,5 millones a taxistas

Una iniciativa del Ministerio de Transporte en Colombia busca apoyar a propietarios de taxis mediante incentivos económicos que facilitan la adquisición de vehículos eléctricos y ayudan a reducir la contaminación en zonas urbanas.

La convocatoria está abierta hasta el 24 de marzo de 2026 para conductores que cumplan con ciertos requisitos básicos de antigüedad de su automóvil y documentación vigente.

Esto se realiza a través del Programa de Modernización de Taxis (Fopat), diseñado con el fin de promover una modernización sostenible.



Los recursos ofrecidos pueden cubrir una porción significativa del valor comercial de un auto eléctrico tipo taxi o contribuir a la instalación de puntos de recarga en residencias, lo que representa un alivio financiero importante para quienes dependen de este servicio como fuente de ingresos.

¿Quiénes para aplicar al incentivo del Ministerio de Transporte para taxistas?

Quienes sean propietarios de uno, dos o tres taxis con matrícula superior a diez años pueden aplicar al incentivo. Según la entidad, los taxistas pueden recibir hasta $34,5 millones de pesos o el 30% del valor comercial del taxi eléctrico, siendo otorgado el monto menor entre estas dos cifras.

En el caso de vehículos con más de 20 años de antigüedad, existe un aporte adicional que puede elevar el monto disponible para la compra del auto.

Además del incentivo para el vehículo eléctrico, los postulantes pueden solicitar apoyo económico para la infraestructura de recarga eléctrica en su lugar de residencia.

En este caso, la cobertura puede alcanzar hasta el 90% del costo total de instalación, con un tope de hasta 10 millones de pesos, lo que facilita la transición a una movilidad eléctrica para quienes trabajan en este sector.

Requisitos básicos para acceder al incentivo para taxistas

Para aplicar al beneficio, es indispensable que los interesados tengan:

Requisitos para acceder al vehículo eléctrico



Estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

(RUNT). Contar con revisión técnico-mecánica vigente del taxi.

del taxi. Tener SOAT vigente.

vigente. Poseer la tarjeta de operación vigente durante el último año continuo, o presentar documentación del taxi que se desea reemplazar.

durante el último año continuo, o presentar documentación del taxi que se desea reemplazar. Presentar identificación del propietario del taxi .

. Entregar cotización reciente del taxi eléctrico que se planea adquirir.

que se planea adquirir. Adjuntar formulario de postulación oficial del Ministerio de Transporte.

Requisitos para recibir el pago del beneficio o subsidio



Presentar carta de autorización para que el Ministerio procese el pago del incentivo.

para que el Ministerio procese el pago del incentivo. Incluir certificados del comercio y del banco que respalden la situación del vendedor del auto eléctrico.

que respalden la situación del vendedor del auto eléctrico. Asegurar que el monto solicitado no supere el 30% del valor comercial del taxi eléctrico o el tope de $34,5 millones, según corresponda.

eléctrico o el tope de $34,5 millones, según corresponda. En caso de solicitar apoyo para infraestructura de recarga, presentar cotización de instalación eléctrica y documentación de propiedad del lugar donde se instalará.

Para postularse al beneficio, los taxistas deben enviar todos los documentos requeridos al correo oficial del Ministerio de Transporte destinado a la convocatoria.

Es importante asegurarse de que todos los archivos estén completos y legibles para que la postulación pueda ser evaluada correctamente.

