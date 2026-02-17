Motociclistas podrían recibir multa por error en la licencia de tránsito

La normativa que regula el tránsito en Colombia, conocida como Ley 769 de 2002, establece obligaciones específicas para todos los conductores, incluidos motociclistas. Estas reglas buscan mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en las vías del país.

Los motociclistas deben respetar normas de circulación como transitar en un solo carril, utilizar casco y chaleco reflectivo, mantener las luces encendidas y usar espejos retrovisores en todo momento.

Puedes leer: DIAN subasta joyas, esmeraldas, lingotes de oro, carros, motos, cuatrimotos y más: catálogo



El incumplimiento de estas reglas puede resultar en sanciones como multas económicas, inmovilización del vehículo e incluso la suspensión de la licencia de conducción, según la infracción cometida.



El detalle en la licencia de tránsito que puede generar multas e inmovilización a motociclistas

Un aspecto poco conocido es el contenido obligatorio de la licencia de tránsito, que incluye datos esenciales del vehículo, como marca, modelo, número de serie, número de placa y color registrado, entre otros.



El color de la motocicleta forma parte de los elementos que deben coincidir con la información registrada en el documento. Si el vehículo tiene un color físico diferente al que aparece en la tarjeta de propiedad o la licencia, esto puede llevar a sanciones por parte de los agentes de tránsito.



Por ejemplo, si la licencia indica que una moto es 'multicolor' pero en realidad solo tiene un color visible, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo. Del mismo modo, si el documento registra un único color y el diseño de la moto presenta varios tonos sin esa descripción legal, el conductor puede recibir un comparendo o enfrentar la inmovilización del vehículo.



¿Qué sanciones establece la normativa por errores en la licencia?

La Ley 769 de 2002 contempla sanciones para quienes no actualizan o no reportan cambios importantes en las características del vehículo, como el color o el motor. En estos casos, la multa puede corresponder a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), un valor significativo que penaliza esta clase de infracción.

Además, la normativa permite que el vehículo sea retenido por las autoridades de tránsito si las discrepancias entre la licencia y las características físicas representan un incumplimiento claro de la ley.

Puedes ver: ¿Tienes cámaras en tu casa o negocio? La seguridad podría salirte cara



Recomendaciones para evitar sanciones de tránsito

Este tipo de control puede resultar especialmente importante para quienes personalizan su motocicleta con calcomanías, cambios estéticos o repintados. Aunque muchas modificaciones no afectan la seguridad, las autoridades pueden interpretarlas como una inconsistencia si no se ajustan a lo que está registrado en los documentos oficiales.

Publicidad

La normativa es vigente y los agentes de tránsito están facultados para sancionar a motociclistas cuando detecten diferencias entre la moto real y lo que indica la licencia de tránsito.

Por este motivo, expertos en movilidad recomiendan:



Revisar que los datos de la licencia de tránsito coincidan con las características actuales de la motocicleta.

con las características actuales de la motocicleta. Si realizas cambios estéticos o funcionales, actualiza el documento ante el organismo de tránsito competente.

Mantén al día otros requisitos obligatorios como revisión técnico-mecánica y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Estas acciones pueden ayudarte a evitar comparendos costosos y la posible inmovilización del vehículo durante un control de tránsito.

