¿Tienes cámaras en tu casa o negocio? La seguridad podría salirte cara

La Fiscalía General de la Nación recordó que la instalación de cámaras de seguridad en hogares o negocios es legal en Colombia cuando se realiza con el objetivo de proteger la propiedad. Esta práctica aumentó debido a la percepción de inseguridad y a la insuficiente cobertura de sistemas oficiales de videovigilancia en varias zonas del país.

Sin embargo, esta autorización no es absoluta. Existen reglas claras sobre el manejo de datos personales, privacidad y colaboración con las autoridades que quienes instalen estos dispositivos deben conocer.

¿Qué deben cumplir los propietarios de cámaras de seguridad según la Fiscalía?

La ley exige que las personas que disponen cámaras en sus propiedades cumplan con requisitos relacionados con la protección de datos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que puedan ser grabadas.



Una de esas responsabilidades es colaborar con la justicia cuando las autoridades soliciten grabaciones en el marco de investigaciones. En situaciones urgentes, como la atención de un delito en curso, órganos como la Policía, el CTI o la Fiscalía pueden requerir videos sin una orden judicial previa para preservar evidencias.



Si no se trata de un caso urgente, la solicitud de grabaciones debe estar respaldada por una orden de un fiscal delegado. En todos los escenarios, la colaboración del propietario es obligatoria.

¿Cuándo pueden recibir sanciones los propietarios de cámaras?

La negativa injustificada a entregar material solicitado por una autoridad judicial puede considerarse obstrucción a la justicia, lo que puede derivar en consecuencias legales para el dueño de las cámaras.

Además, la divulgación o uso de grabaciones sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas puede vulnerar normas de privacidad y protección de datos, lo que también podría acarrear sanciones de acuerdo con la legislación vigente.

¿Cómo entregar las grabaciones de manera segura y legal?

La Fiscalía generó algunas pautas para quienes deban suministrar videos a las autoridades:



No borrar, alterar ni editar el material original.

el material original. Entregar copias en medios físicos o digitales.

en medios físicos o digitales. Solicitar un recibo o constancia de entrega.

o constancia de entrega. Evitar publicar o difundir las imágenes en redes sociales, para no comprometer la privacidad de terceros.

Aunque el uso de cámaras de seguridad es una herramienta útil para proteger bienes y colaborar con investigaciones, su implementación requiere una comprensión detallada de las normas legales. Los propietarios deben equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos de las personas que puedan aparecer en las grabaciones.

