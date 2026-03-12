Mhoni Vidente sentencia lo que pasará con el Mundial 2026 en México, ¿se cancela?

Las cartas están sobre la mesa y el destino del 2026 parece estar más claro que nunca tras las recientes revelaciones de la vidente más famosa de Latinoamérica.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y la temporada de premios en Hollywood encendida, el panorama se llena de expectativas y algunos ajustes que nadie veía venir.

¿Se va a cancelar el Mundial 2026 en México?

A pesar de los intensos rumores que sugerían una posible suspensión del torneo en tierras aztecas debido a temas de seguridad, la visión de Mhoni es contundente: el Mundial 2026 en México no se cancela.



Las sedes de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México siguen firmes en el calendario. Sin embargo, el mapa de participantes podría verse reducido. Países como Irán e Irak podrían ausentarse debido a los conflictos internacionales que atraviesan, lo que marcaría una diferencia notable en la organización.



Aunque en México la situación parece bajo control, la lupa está puesta sobre Estados Unidos. Se advierte que el país vecino deberá extremar precauciones debido a su situación externa, lo que ha generado que un 40% de las reservaciones hoteleras en México se hayan cancelado por el temor generalizado.

Aun así, la orden para los gobiernos de la zona es clara: proteger a equipos y visitantes para que la fiesta del fútbol continúe.

El debut de la Selección y una visita estelar Para los fanáticos de la Selección Mexicana, las noticias son alentadoras. El partido inaugural en el histórico Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio Banorte) enfrentará a México contra Sudáfrica.

La predicción apunta a una victoria contundente de los locales con un marcador de 3-1 o 3-0. Con dos victorias y un empate en la fase de grupos, el conjunto nacional lograría el ansiado pase a la segunda ronda.

Pero la emoción no termina en la cancha. Se confirma que Cristiano Ronaldo pisará suelo mexicano para el encuentro entre México y Portugal.

Aunque se menciona que el astro ha tenido algunas molestias físicas y atraviesa momentos personales complejos con Georgina Rodríguez, su presencia en el estadio está prevista para deleite de los asistentes.



Mhoni Vidente habla sobre los Oscar 2026

Hollywood y la noche de los Oscar El cine también tiene sus elegidos. Para la edición de los Oscar 2026, el talento mexicano volverá a brillar.

Guillermo del Toro es el favorito para llevarse una estatuilla por su trabajo en Frankenstein, ya sea en las categorías de Fotografía o Actor de Reparto.

Por otro lado, Leonardo DiCaprio se perfila como el gran ganador de la noche, con altas probabilidades de que su filme One Battle After Another se corone como Mejor Película.

La nota discordante la pone Timothée Chalamet. Según las visiones, el joven actor podría perder su oportunidad de obtener el galardón debido a controversias recientes que han afectado su imagen pública, dejándolo fuera de la gloria máxima de la Academia.

Conflictos internacionales y el fin de la espera En el ámbito global, la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán podría extenderse hasta la primavera.

Se prevé que este periodo de inestabilidad alcance su punto máximo hacia Semana Santa, coincidiendo con decisiones drásticas por parte de Donald Trump para intentar finalizar los enfrentamientos de manera definitiva.

