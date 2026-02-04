¿Jeffrey Epstein está vivo? Mhoni Vidente revela si fingió su muerte

En una de sus recientes y más polémicas transmisiones en vivo, la vidente más reconocida de Latinoamérica, Mhoni Vidente, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al afirmar que el multimillonario Jeffrey Epstein no falleció tal como se informó oficialmente.

Según la pitonisa, el hombre que estuvo en el centro de una red global de tráfico y corrupción no solo evitó su final en una prisión de Nueva York, sino que se encuentra actualmente bajo resguardo en territorios estratégicos como Rusia o Turquía.

Esta revelación surge en un momento de gran tensión internacional, donde Mhoni asegura que la liberación de documentos y secretos vinculados a Epstein responde a un movimiento mayor de la "Nueva Orden Mundial".



De acuerdo con sus visiones, este grupo busca desestabilizar regímenes actuales y "tumbar" a figuras de gran relevancia política y económica que estuvieron involucradas en las polémicas fiestas del magnate.

La narrativa oficial dicta que Epstein se quitó la vida en 2019, pero Mhoni Vidente cuestiona este hecho señalando una falta de seguimiento real sobre el paradero de sus restos y su inmensa fortuna.

"Nadie le dio seguimiento si realmente se quitó la vida... ¿quién se quedó con todos los bienes?", cuestionó la vidente durante su programa. Para ella, Epstein, a quien describe como el "espejo del diablo", sigue manejando hilos de poder desde su escondite, utilizando la información que recolectó durante años para chantajear o exponer a los poderosos.

La vidente sostiene que este personaje corrompió a las esferas más altas de la sociedad, grabando a todos los que asistían a sus eventos para tenerlos "en sus manos".

En este contexto, Mhoni predice que la caída de un expresidente de los Estados Unidos es inminente; nombres como Clinton, Bush u Obama fueron mencionados como figuras que podrían enfrentar consecuencias legales por su supuesta colusión en estas "fiestas truculentas".

A diferencia de otros líderes, la pitonisa visualiza que Donald Trump saldrá bien librado de este escándalo, ya que asegura que él no estaba corrompido en ese esquema particular.

Mientras tanto, la "Caja de Pandora" parece haberse abierto definitivamente, sugiriendo que Epstein, quien ahora tendría unos 72 años, continúa siendo una pieza clave en un juego de ajedrez geopolítico que apenas comienza a mostrar sus piezas. Esta información fue presentada en el espacio #PregúntaleAMhoni.