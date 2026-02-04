Los Archivos Epstein revelan contactos con Musk, Gates, Trump y figuras políticas

Los documentos publicados en 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvieron a poner bajo la lupa los vínculos y contactos que Jeffrey Epstein mantenía con figuras influyentes del mundo empresarial y político.

El nuevo lote de archivos, compuesto por correos, agendas y registros de vuelo, muestra hasta qué punto Epstein tenía acceso a círculos de alto nivel. Las autoridades han reiterado que aparecer en estos documentos no significa responsabilidad legal, sino que refleja el tipo de relación o contacto que existió en distintos momentos.

Puedes leer: ¿Por qué se divorció Bill Gates? Una infidelidad del magnate habría sido el detonante



Nombres mencionados en los archivos y su cargo

Elon Musk – Empresario tecnológico, fundador y CEO de Tesla y SpaceX.

– Empresario tecnológico, fundador y CEO de Tesla y SpaceX. Bill Gates – Empresario y filántropo, cofundador de Microsoft.

– Empresario y filántropo, cofundador de Microsoft. Sergey Brin – Empresario tecnológico, cofundador de Google.

– Empresario tecnológico, cofundador de Google. Richard Branson – Empresario, fundador del grupo Virgin.

– Empresario, fundador del grupo Virgin. Jeff Bezos – Empresario, fundador de Amazon.

– Empresario, fundador de Amazon. Howard Lutnick – Ejecutivo financiero, CEO de Cantor Fitzgerald.

– Ejecutivo financiero, CEO de Cantor Fitzgerald. Donald Trump – Político y empresario, presidente de Estados Unidos.

– Político y empresario, presidente de Estados Unidos. Bill Clinton – Político, expresidente de Estados Unidos.

– Político, expresidente de Estados Unidos. Príncipe Andrés – Miembro de la realeza británica, duque de York.

– Miembro de la realeza británica, duque de York. José María Aznar – Político español, expresidente del Gobierno de España.

Entre los nombres que más llaman la atención están algunos de los empresarios más poderosos del planeta. Uno de ellos es Elon Musk. Los archivos incluyen correos en los que Epstein intentaba ofrecerle asesoría luego de los problemas que el magnate tuvo con la SEC en 2018. Musk, por su parte, ha señalado que nunca tuvo una relación cercana y que lo consideraba un personaje extraño.

Otro nombre que figura en los documentos es Bill Gates. Los registros amplían información sobre reuniones sostenidas para hablar de proyectos filantrópicos. Según los archivos, Epstein buscó involucrarse en iniciativas científicas y sociales a través de contactos con grandes fortunas.

Puedes leer: Trump se emberraca con los Grammy; amenaza con demandar tras broma sobre Jeffrey Epstein

Publicidad

Sergey Brin, cofundador de Google, aparece en anotaciones relacionadas con asesorías sobre impuestos y administración de su fundación personal. Los documentos indican que Epstein lo presentó con otros contactos influyentes, en un intento por posicionarse como intermediario entre grandes capitales y proyectos académicos.

En el caso de Richard Branson, su nombre surge en registros vinculados a invitaciones y encuentros públicos. Branson ha explicado que sus interacciones fueron breves y en contextos abiertos. Jeff Bezos también figura en correos asociados a la organización de eventos del sector tecnológico, sin que se documenten vínculos personales estrechos.

Archivos Epstein liberados PDF: documentos, fotos y videos: /Foto: redes sociales

Publicidad

Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, aparece con mayor frecuencia en los archivos financieros. Los documentos muestran una relación comercial más constante de lo que se conocía hasta ahora, con intercambios que se extienden en el tiempo.

En el ámbito político y de la realeza, los archivos mencionan a Donald Trump. Se detallan visitas de Epstein a Mar-a-Lago y algunos registros de vuelos. Trump ha sostenido que se distanció de él varios años antes de que estallara el escándalo.

Bill Clinton también figura en los documentos, principalmente por itinerarios que confirman viajes en el avión privado de Epstein hacia destinos internacionales.

El príncipe Andrés, duque de York, vuelve a aparecer en esta nueva publicación. Los archivos incluyen referencias adicionales sobre su presencia en la isla privada de Epstein y en su residencia de Nueva York, reforzando información que ya había sido objeto de atención pública en años anteriores.

Puedes leer: Michael Jackson y Oprah Winfrey, mencionados en la lista de Jeffrey Epstein

Publicidad

Los Archivos Epstein revelan contactos con Musk, Gates, Trump

Publicidad

Desde España, el nombre de José María Aznar aparece en registros logísticos correspondientes a los años 2003 y 2004. Según los documentos, se trata de envíos de paquetes mencionados en reportes recopilados por agencias de noticias, sin que se incluyan señalamientos jurídicos directos.

La mayoría de estas menciones se encuentran en el Data Set 4 y el Data Set 7 del portal oficial del Departamento de Justicia. En esos conjuntos se agrupan comunicaciones y anotaciones que permiten ver cómo Epstein se presentaba como asesor financiero, gestor de imagen o intermediario en proyectos filantrópicos.

Desde la publicación de estos documentos, en redes sociales han comenzado a circular capturas y archivos filtrados, aunque las autoridades han insistido en que la consulta más fiable sigue siendo la de los portales oficiales.