Archivos Epstein: liberan documentos, fotos y videos sobre el caso- PDF

El 30 de enero de 2026 se produjo una de las mayores liberaciones de información judicial en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) publicó un lote masivo de documentos conocido como los Archivos Epstein, una colección que reúne cerca de tres millones de páginas, más de 180.000 imágenes y alrededor de 2.000 videos.

Se trata de la desclasificación más grande realizada hasta ahora bajo la Ley de Transparencia de estos archivos.

Desde que se anunció la publicación, en redes sociales comenzaron a circular archivos filtrados, capturas de documentos y fragmentos de imágenes que han despertado curiosidad y polémica. Sin embargo, las autoridades insistieron en que la única forma segura de acceder al contenido completo es a través de los portales oficiales habilitados por el propio Departamento de Justicia.

Archivos Epstein liberados PDF: documentos, fotos y videos

Dónde consultar los archivos oficiales Epstein

La información fue organizada en diferentes repositorios digitales administrados por el gobierno estadounidense. El principal es la llamada Epstein Library – Department of Justice, que funciona como centro de almacenamiento de la base de datos completa. Allí se puede navegar por los registros disponibles.

Otro espacio habilitado es la sección DOJ Disclosures, donde los documentos están clasificados en conjuntos de datos identificados como Data Sets 1 al 12, lo que permite revisar y descargar los archivos por partes. Además, el FBI incluyó información relacionada en su plataforma FBI Records: The Vault, que reúne documentos de investigaciones previas vinculadas al caso.

Las autoridades aclararon que este proceso se está realizando de manera progresiva, debido al enorme volumen de material y a la necesidad de revisar ciertos datos antes de dejarlos visibles al público.

Qué contienen los archivos liberados en 2026

Dentro del material publicado aparecen múltiples menciones a figuras públicas, entre ellas Donald Trump y Bill Clinton. También se incluyen correos electrónicos en los que se menciona a una persona identificada como “El Duque”. Estos nombres aparecen dentro de comunicaciones, agendas y registros que forman parte del archivo histórico.

El lote también incluye contenido multimedia. Se publicaron fotografías relacionadas con el entorno de Epstein y con personas de alto perfil que tuvieron algún tipo de contacto con él. Varias de estas imágenes están parcialmente censuradas para proteger identidades sensibles, según explicó el propio Departamento de Justicia.

Otro punto relevante es la información sobre logística y desplazamientos. Los documentos detallan itinerarios de vuelos y estancias en distintos lugares, entre ellos la República Dominicana, con menciones a destinos como Punta Cana y La Romana.

En el plano internacional, aparecen referencias a envíos de paquetes dirigidos al expresidente español José María Aznar durante los años 2003 y 2004. Según el contenido publicado, estas menciones no incluyen señalamientos legales directos, sino que hacen parte de listados y comunicaciones que quedaron archivadas.

Advertencias sobre la información publicada

El Departamento de Justicia fue claro en señalar que, debido a la magnitud del material, algunos documentos podrían contener datos personales sensibles. Por esa razón, parte del contenido ha sido editado o eliminado antes de su publicación. El proceso de revisión continúa, y no se descarta que se realicen nuevas actualizaciones con el paso de los días.

Mientras tanto, en plataformas sociales siguen apareciendo supuestos fragmentos de los archivos, muchos de ellos sacados de contexto o sin verificación. Por eso, las autoridades recomendaron consultar únicamente los portales oficiales para evitar confusiones o versiones incompletas.

Archovos Epstein en la mira Netflix

¿Cómo murió Jeffrey Epstein?

La causa oficial señala que murió por ahorcamiento, según el informe del Médico Forense de Nueva York. Fue hallado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan la mañana del 10 de agosto de 2019.

Se indicó que usó una sábana de su cama y que, en ese momento, no estaba bajo vigilancia especial; además, los guardias no cumplieron con las rondas y alteraron los registros. Videos difundidos después mostraron que nadie ingresó a su área en ese lapso.

Aun así, el caso generó dudas por lesiones en el cuello detectadas en la autopsia y por fallas en la seguridad del centro. Estas situaciones alimentaron la desconfianza pública durante años. En 2025, el Departamento de Justicia y el FBI reiteraron tras revisar la evidencia que no encontraron intervención de terceros.