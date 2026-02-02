Publicidad

Trump se emberraca con los Grammy; amenaza con demandar tras broma sobre Jeffrey Epstein

El presidente no se quedó callado tras el comentario hecho en plena gala de premiación, desmintió lo que se dijo en el escenario y aseguró considerar acciones legales contra el presentador.

Donald Trump pierde la paciencia con los Grammy y analiza demandar a Trevor Noah
Donald Trump y Trevor Noah
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Después de la ceremonia de los Premios Grammy 2026, el presidente y dirigente político estadounidense Donald Trump reaccionó con dureza ante un comentario realizado por Trevor Noah, el presentador de la gala y anunció su intención de emprender acciones legales contra él.

El hecho se convirtió en uno de los temas de conversación posteriores al evento, tanto en redes sociales como en medios internacionales.

Puedes leer: Los Grammy rindieron homenaje a Yeison Jiménez tras su partida; destacaron su legado

El chiste que hizo enojar a Donald Trump y podría terminar en demanda

La 68ª edición de los Grammy se celebró el 1.º de febrero de 2026 en Los Ángeles, con la presencia de múltiples artistas y figuras del entretenimiento.

Durante su monólogo en la ceremonia, Noah hizo una broma en la que aludió al presidente y a su supuesta relación con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, mencionando de manera humorística su interés en “una nueva isla” tras la desaparición de la propiedad vinculada a Epstein.

La broma de Noah incluyó una frase en la que sugirió que Trump quería “Greenland… porque la isla de Epstein se fue y necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton”. Ese comentario fue acompañado por risas en el escenario, ya que se presentó dentro de un segmento de humor durante la entrega del premio a la Canción del Año.

Tras el remark de Noah, Trump utilizó su red social para responder con fuertes críticas al presentador y a la ceremonia en general.

En su publicación, Trump describió la gala como “lo PEOR, prácticamente imposible de ver” y negó categóricamente cualquier visita suya a la isla de Epstein, afirmando: “Nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano…” y calificando la declaración hecha por Noah como “falsa y difamatoria”.

Puedes leer:La verdad tras "ICE Out" que sacudió la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

El presidente continuó su respuesta atacando a Trevor Noah de manera personal, calificándolo de “perdedor total”, “patético”, “sin talento” y anunció que sus abogados estaban preparando una demanda por la broma.

Donald Trump utilizó palabras como: “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador…”. Además, Trump escribió que esperaba “divertirse” con el proceso legal y advirtió al presentador que debía “aclarar sus hechos” y hacerlo rápidamente.

En su reacción, Donald también desestimó la seriedad de los Grammy como espectáculo, aprovechando para criticar a la cadena de televisión que anteriormente transmitía el evento, aunque sin referirse a decisiones específicas de programación o acuerdos.

Hasta el momento, ni Trevor Noah ni representantes de la Academia de la Grabación han emitido una declaración oficial sobre estas amenazas legales o sobre la posibilidad de una demanda.

Mira también: La verdadera razón por la que Trump quiere Groenlandia: ¿un tesoro oculto?

